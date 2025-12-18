IMSS implementa modelo de atención incluyente para personas acompañadas de perros de asistencia

IMSS incluyente con perros de asistencia El IMSS implementa un modelo de atención incluyente para personas acompañadas de perros de asistencia en la UMF 26 “Condesa”, al adaptar adaptar espacios y capacitación de personal que acuden a atención médica con sus perros de asistencia

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 26 “Condesa” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad de México Sur promueve un modelo de inclusión, para personas que acuden con perros de asistencia.

Las personas que acudan con algún perro de asistencia contarán a partir de ahora con un modelo de atención que garantiza servicios de salud dignos, accesibles y respetuosos, al facilitar la movilidad y el ingreso de derechohabientes acompañados por sus perros de asistencia.

Con esta iniciativa, la UMF No. 26 se consolida como pionera en la atención incluyente para estas personas acompañadas de sus perros de asistencia, al eliminar barreras y garantizar un trato humano para todas las personas, sin importar su condición.

Además, se busca replicar este modelo de atención en otras unidades del país, con el objetivo de ofrecer servicios caracterizados por calidad, sensibilidad y eficiencia.

El doctor Eduardo Abasolo Ramírez, director de la UMF No. 26 “Condesa”, explicó que el proyecto surge de la convicción institucional de mejorar continuamente los procesos internos para que cada paciente encuentre un entorno seguro y funcional.

“La unidad se preocupa y se ocupa para que las personas con discapacidad acompañadas de su perro guía tengan un trato digno. Nos sentimos orgullosos de romper paradigmas, primero con conocimiento y después adaptando áreas para su uso”, afirmó.

Para ello, precisó, se hicieron adecuaciones físicas, como la instalación de una estación de limpieza para cualquier eventualidad, adecuación de sanitarios para uso exclusivo de personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia y, habilitación de un espacio dentro del laboratorio para toma de muestras con privacidad y seguridad.

Además, el personal recibió formación para identificar correctamente a los perros de asistencia, validar documentación y comprender que estos animales no deben ser distraídos, ya que cumplen funciones esenciales para la movilidad, estabilidad física y bienestar emocional de sus acompañantes.

Resaltó que estas medidas reducen tiempos de espera, previenen riesgos y aseguran que la atención se brinde en condiciones óptimas y alineadas a la normatividad.

Este modelo incluyente tiene un impacto directo en la calidad de vida de los derechohabientes, y como lo constató Jackeline Gertrudis, paciente diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018, quien señaló que gracias a este mecanismo de atención se reafirma el compromiso del IMSS de promover la inclusión y la eliminación de barreras en sus unidades médicas.

“Gracias a Olí, mi perrita de apoyo emocional, recuperé seguridad y calma. Hoy, con el apoyo y la sensibilidad de la UMF 26, siento por primera vez que mi condición y mi compañera son vistas y respetadas”, expresó.

Jackeline destacó que la verdadera empatía implica ver el mundo desde los ojos del otro y reconocer la relevancia de los apoyos que permiten una vida segura y funcional. “Gracias por la apertura y que justo se siga permeando estas iniciativas de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 en el resto del país y que no sea una limitante”.