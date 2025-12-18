INE implementará voto anticipado por internet: ¿cuándo y dónde se estrenará esta modalidad? Esta nueva modalidad será implementada por primera vez durante las elecciones de diputaciones locales de Coahuila en 2026 (Gabriela Pérez Montiel)

El INE aprobó los lineamientos para la implementación del voto anticipado por internet. Con esto se prevé que durante 2026 se realice por primera vez esta nueva forma de voto.

Este jueves 18 de diciembre el INE comunicó que, durante la sesión ordinaria del Consejo General, aprobó los Lineamientos, el Modelo de Operación y la documentación para la organización de la prueba piloto de Voto Anticipado.

Cabe señalar que este nuevo modelo de voto está dirigido a aquellas personas con discapacidad que se encuentren imposibilitadas de acudir a una casilla, así como también a personas cuidadoras primarias.

El voto anticipado se realizará en dos modalidades: la primera será de forma presencial en el domicilio de la persona votante y, por primera vez, también se podrá realizar por internet en territorio nacional.

¿Cuándo y dónde se podrá votar anticipadamente por internet?

De acuerdo con lo publicado por el INE, la modalidad de voto anticipado por internet se llevará a cabo por primera vez durante el Proceso Electoral Local 2025-2026 de Coahuila de Zaragoza.

Esta modalidad de votación estará disponible del 24 al 30 de mayo de 2026 y se implementará de manera simultánea con el Voto Anticipado domiciliario en boleta física durante la elección de diputaciones locales de Coahuila de Zaragoza.

Sobre esto, la Consejera y presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026, Dania Ravel Cuevas, señaló lo siguiente:

“Coahuila se ha consolidado como un laboratorio nacional de inclusión electoral. Con esta prueba piloto será el primer estado del país donde el voto electrónico por internet se implemente en territorio nacional para una elección local y, como siempre, será una experiencia cuidadosamente auditada, documentada, acompañada y evaluada”.

Asimismo, menciona que esta nueva modalidad se implementa en cumplimiento de lo mandatado en la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-JDC-0639/2024.

¿Cómo se podrá realizar el voto anticipado por internet?

Durante el periodo aprobado para que se lleve a cabo el voto anticipado en Coahuila, personal del INE visitará los domicilios de las personas votantes anticipadas que eligieron esta modalidad, para verificar su identidad y entregarles un sobre cerrado con las cuentas de acceso para acceder al sistema.

Una vez que las personas cuenten con estos accesos, podrán emitir su voto únicamente en su dispositivo personal para garantizar su privacidad y autonomía.

Una vez que hayan ingresado a la boleta electrónica, tendrán que seleccionar su opción de voto, confirmarla y obtener su recibo de votación, el cual también se podrá verificar en el sistema.

En caso de no poder acceder a este sistema, el INE confirmará que no se haya emitido el voto y realizará una segunda visita para que puedan emitirlo mediante boleta impresa.

Durante las elecciones de diputaciones locales de Coahuila en 2026, en las que se aplicará esta nueva modalidad de voto anticipado, se elegirán un total de 25 cargos: 16 diputaciones de Mayoría Relativa y 9 de Representación Proporcional.