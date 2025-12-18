México reporta 145,537 repatriados desde el regreso de Trump al poder

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (Mario Guzmán/EFE)

El Gobierno de México informó este jueves que, desde el 20 de enero (fecha donde Trump regreso al poder), se registraron 145,537 repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó desde la Mañanera del Palacio Nacional que de este total, 116,156 ocurrieron por vía terrestre y 29,381 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación “México te abraza”.

Rodríguez indicó que 99,924 personas aceptaron ingresar a alguno de los centros de atención y que a las 45,613 decidieron no hacerlo: “se les brinda de todas formas alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar de origen”, agregó.

Asimismo, explicó que la red opera con nueve centros en siete estados, con retornos terrestres en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, fronterizos con EU, y atención aérea en Chiapas y Tabasco.