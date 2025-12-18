Por temporada vacacional, se ha reforzado la inspección turística para proteger la sanidad agroalimentaria

En esta temporada de vaciones por la temporada invernal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) ha implementado acciones para reforzar la inspección turística en puertos, aeropuertos y fronteras del país con el objetivo de disminuir el ingreso de plagas o enfermedades de los vegetales y los animales que puedan afectar la producción de alimentos consumidos en México.

Por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se han lanzado recomedaciones para quienes planeen viajar al extranjero; se indica antes de regresar al país es necesario revisar el listado de productos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero que tienen permitido su ingreso a México, para evitar contratiempos al arribar, mismo que está disponible en el siguient enlace: https://bit.ly/4rZQQVk .

Para los viajeros, connacionales y turistas que planeen trasladarse por el territorio mexicano en compañía de su mascota, se recomienda consultar la página oficial del Senasica para conocer los requisitos que deben cumplir —como la verificación de su estado de salud, entre otros—, para agilizar su ingreso y cuyo enlace es https://bit.ly/4513kBk .

En caso de viajar con otros animales, como hurones, hámsteres, canarios, ninfas y pericos australianos, deben cumplir los requisitos zoosanitarios específicos para cada especie, disponibles en el siguiente enlace: https://bit.ly/3XWGoQS .

La Secretaría de Agricultura informó que estas medidas constituyen la primera barrera de defensa para proteger la producción de alimentos que consumen más de 120 millones de mexicanas y mexicanos.

Para realizar esta labor, el Senasica cuenta con el apoyo de binomios caninos de inspección, que gracias a su extraordinaria memoria olfativa pueden identificar aromas como cítricos, manzana, mango, cerdo o res, sin necesidad de abrir el equipaje de las y los viajeros.

En adición, se señala que viajeros no pueden ingresar a México con ninguna clase de alimento de origen porcino provenientes de España, derivado de del brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona, España, ocurrido durante la última semana de noviembre de este año, AGRICULTURA determinó, con base en protocolos internacionales, suspender la importación de productos de origen porcino provenientes de ese país, tanto a nivel comercial como turístico.

En puertos, aeropuertos y fronteras, personal oficial del Senasica retendrá productos de cerdo, o que contengan ingredientes de cerdo, de origen español, como jamones y paletas frescas o procesadas, salchichas, embutidos enlatados, despojos para consumo humano, patés, preparaciones alimenticias, complementos y suplementos, así como materia prima para la elaboración de alimento para mascotas, trofeos de caza montados y sin montar, entre otros.