Recomendaciones de la Profeco para evitar gastos innecesarios durante las fiestas decembrinas

Con el mes de diciembre llegan las gratificaciones más esperadas por los trabajadores, ya sea en forma del aguinaldo o de algún bono anual. Con dichos recursos, los gastos en las cenas navideñas y demás fiestas decembrinas, pueden ocasionar que las finanzas personales se desestabilicen.

Como respuesta a esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), propone recomendaciones por medio de su última edición del año de la Revista del Consumidor para evitar gastar de más.

La clave para empezar el 2026 sin números rojos se encuentra en la planeación del presupuesto. De esta manera se establecen los gastos prioritarios y aquellos que se pueden posponer. Asimismo con un plan es posible conocer hasta dónde se puede gastar sin que la meta se exceda.

A partir de que los gastos fijos como la renta queden cubiertos, también hay que establecer un límite para los pequeños gustos de la temporada .

En la edición de Diciembre de la Revista del Consumidor se ha incluido un esquema de presupuesto con el que se puede ajustar la cantidad de dinero que posiblemente se llegue a recibir en el mes. Se trata de una columna en la que se coloca la categoría: regalos, comidas, ropa, juguetes, decoraciones y entretenimiento. A un lado van dos columnas más, una que indica los gasto planeado y otra los gastos reales.

Una vez finalizado este ejercicio, es posible la identificación de tres posibles escenarios que pueden ayudar a evaluar hábitos de gasto y tener herramientas para tomar las decisiones más conscientes.

Por otro lado, es igual de importante comparar precios y características antes de comprar un producto, con el objetivo de adquirir el que más convenga.

El artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, indica que es de suma importancia no olvidarse de pedir y guardar los comprobantes de compra o las facturas de la compraventa. Los recibos deben de incluir todos los datos de la operación.

La Profeco también sugiere como una estrategia a largo plazo, invertir en productos duraderos. En caso de comprar electrodomésticos, electrónicos y eléctricos, se debe de pedir por escrito la garantía y solicitar que la sellen.

Por último en cuanto a las tarjetas de crédito, se hace hincapié en que no se trata solo de dinero extra, si no también de un préstamo que genera intereses