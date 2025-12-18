Reforma electoral contiene propuesta de reprogramación de segunda elección judicial

CDMX — En la iniciativa presidencial de reforma a la Constitución en materia electoral se propone la reprogramación de la segunda elección de jueces y magistrados prevista a realizarse de manera concurrente en junio de 2027, fecha en que se renovará el gobierno de 17 estados y la mayoría de sus congresos locales, informó la diputada Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de la bancada de Morena en San Lázaro.

Jiménez Godoy aseguró que si la iniciativa de reforma electoral es enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados esta soberanía cumplirá con su compromiso de realizar un análisis profundo de la propuesta, con la opinión de todos los partidos políticos, la ciudadanía, especialistas y académicos, y de todas las voces, tanto a favor y en contra, “porque así se fortalece la democracia”, dijo.

“El objetivo central de la reforma será garantizar la democracia y la decisión del pueblo en las urnas, evitando el regreso de prácticas fraudulentas que marcaron procesos electorales en el pasado. Nuestro compromiso es claro: que cada voto cuente, se respete y se proteja”, enfatizó la diputada por la Ciudad de México.

Entre los temas que se encuentran en revisión destacan la posible reprogramación de la elección judicial para finales de año, así como el análisis del financiamiento de los partidos políticos y de las candidaturas independientes.

Gabriela Jiménez dejó en claro que la bancada morenista respaldará esta iniciativa, la cual se prevé que sea enviada por la Presidenta después de la primera quincena de enero, por lo que las y los diputados estarán preparados para atender, de ser necesario, la convocatoria a un periodo extraordinario, a fin de llevar a cabo un análisis profundo, responsable y plural, y refrendó que esta reforma no se realizará de manera exprés ni se construirá a espaldas del pueblo.

“Morena actuará con responsabilidad histórica. La reforma electoral será para profundizar la democracia, no para debilitarla. Será una reforma del pueblo y para el pueblo, acorde con el segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo a través de un comunicado.