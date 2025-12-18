Reporte Carretero jueves 18 de diciembre: estas vías están afectadas por exceso de neblina

Este jueves 18 de diciembre de 2025, la circulación en algunas carreteras y autopistas de México presentan afectaciones por condiciones climáticas.

Las bajas temperaturas, que en este momento congelan algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, también se han extendido a otros sectores, como las carreteras, donde la presencia de neblina ha afectado la circulación vial.

¿Hay frente frío en México este jueves 18 de diciembre?

De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la previsión de clima para este jueves era un descenso del termómetro entre 1 y 6 grados Celsius, lo que activó las alertas amarilla y naranja para el país.

Por su parte, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) identificó el comienzo de un frente frío, sumando el número 22 de la temporada, que influiría en gran parte del terreno mexicano, provocando bajas temperaturas y frío severo en distintos estados.

¿Cuáles son las carreteras de México afectadas por neblina?

Este descenso en la temperatura ocasionó un ‘jueves helado’ para México, en el que también se han visto afectadas algunas carreteras que presentan neblina.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista La Tinaja - Isla, registra #neblina. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 18, 2025

A través de su cuenta oficial en X, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) compartió las autopistas afectadas por el clima a través de su reporte carretero; éstas son:

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque , vía clave en Veracruz .

, vía clave en . Autopista La Tinaja-Isla, otro tramo clave en Veracruz que conecta el centro con el sur del estado; también es conocida como Carretera Federal 145D.

CAPUFE recomienda a conductores y conductoras que transitan estas rutas mantener las luces encendidas de sus automóviles y disminuir la velocidad de la circulación para evitar accidentes ante la presencia de neblina.