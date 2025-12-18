SRE refuerza apoyo legal y consular para connacionales migrantes en EU con lo recaudado en el sorteo “México con M de Migrante”

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) La cancillería destinará 115 millones de pesos para fortalecer la protección legal, la atención en consulados y el apoyo a connacionales detenidos o en situación vulnerable en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció una nueva etapa de fortalecimiento en la atención y protección consular para la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, con una inversión de 115 millones de pesos provenientes del sorteo de la Lotería Nacional “México con M de Migrante”.

El encargado de despacho de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, explicó que la mayor parte de estos recursos será utilizada para reforzar la defensa legal de los connacionales, especialmente en temas migratorios.

Detalló que 50 millones de pesos se destinarán a representación legal y pago de fianzas, mientras que otros 35 millones servirán para contratar personal especializado en 22 consulados con alta demanda de atención.

Además, se asignaron 10 millones de pesos para ampliar las visitas a centros de detención migratoria y otros 10 millones para aumentar las jornadas extraordinarias de protección consular.

A estas acciones se suman cinco millones para atender emergencias derivadas de desastres naturales y la misma cantidad para reforzar la difusión de información preventiva en 13 consulados ubicados en la frontera.

Velasco subrayó que estas medidas buscan garantizar que las personas migrantes cuenten con apoyo oportuno y cercano, sobre todo en casos de deportación, detención o situaciones de alta vulnerabilidad.

Como parte de estas acciones, informó que el Consulado General de México en Chicago, en coordinación con organizaciones aliadas, comenzará a facilitar la liberación bajo fianza de personas detenidas, siempre que los jueces lo autoricen. Para este programa se destinarán 300 mil dólares y se estima que podría beneficiar hasta 200 personas mexicanas, permitiéndoles continuar sus procesos migratorios en libertad.

En cuanto a los trámites consulares, la SRE reportó que hasta el 15 de diciembre se realizaron más de 5.3 millones de gestiones en la red consular, donde el 94 por ciento correspondió a consulados en Estados Unidos.

También destacó que más del 66 por ciento de las citas consulares ya se gestionan de manera digital a través de WhatsApp, lo que ha facilitado el acceso a los servicios. Para enero próximo, se tiene prevista una nueva evaluación en todos los consulados con el fin de seguir mejorando la calidad y eficiencia de la atención.