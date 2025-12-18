Trámites de la Ventanilla de Servicios Agrarios ahora se pueden realizar en línea: ATDT

Ventanilla de Servicios Agrarios digital

Con el obejtivo de facilitar trámites en todo el país la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), realizaró la digitalización de la Ventanilla de Trámites y Servicios Agrarios, que permitirá brindar una atención más ágil, clara y accesible a personas ejidatarias, comuneras, pequeños propietarios y demás sujetos agrarios a través del portal https://ventanillaagraria.gob.mx .

En el portal se podrá acceder de forma remota a los servicios Quejas y Denuncias, la Audiencia Campesina, la Emisión de dictamen de terminación del Régimen Ejidal y la Constancia de Inscripción o de vigencia de derechos o comuneros con derechos vigentes.

La atención presencial en línea ayudará a reducir los tiempos de espera, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar un acceso oportuno a los servicios agrarios, apegada a la normatividad vigente.

Para tener acceso a los trámites que ofrece el portal, es importante contar con una cuenta de Llave Mx, que posibilite a las personas identificarse de forma segura y dar seguimiento a sus solicitudes sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

La digitalización de la Ventanilla de servicios agrarios representa un paso importante hacia un gobierno más cercano y de servicio, que aprovecha la tecnología para facilitar el ejercicio de los derechos agrarios y fortalecer la atención a los ejidos y comunidades.

El sitio se actualizará de manera gradual, con la incorporación de nuevos trámites en línea, para que cada vez más personas puedan acceder a los servicios agrarios de forma sencilla, segura y eficiente.