Activan Plan Piloto contra el gusano barrenador en Yucatán

En Yucatán implementarán el Plan Piloto de Supresión del gusano barrenador del ganado (GBG) durante 10 semanas donde se implementarán acciones coordinadas para reducir significativamente la población de la plaga y avanzar en su control, esta estrategia estará a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

La estrategia que implementa el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con el gobierno estatal y las organizaciones ganaderas, establece la instalación masiva de trampas y estaciones cebo para eliminar la mayor cantidad posible de moscas fértiles, así como el fortalecimiento de las acciones de curación de heridas y tratamiento de gusaneras.

Con ello se busca interrumpir el ciclo biológico del insecto, evitar nuevas generaciones y disminuir el riesgo de reinfestación en los animales.

A fin de incrementar la efectividad, el Plan Piloto contempla las siguientes acciones:

Conformación de brigadas de campo , que realizarán acciones en tres polígonos con alta incidencia de GBG, equivalentes a más de mil 500 kilómetros cuadrados.

, que realizarán acciones en tres polígonos con alta incidencia de GBG, equivalentes a más de mil 500 kilómetros cuadrados. Intensificación de promoción y difusión en la entidad, especialmente en regiones ganaderas, para impulsar la participación de productoras y productores en el Plan.

en la entidad, especialmente en regiones ganaderas, para impulsar la participación de productoras y productores en el Plan. Refuerzo de comunicación en territorio , con perifoneo en lenguas originarias y distribución de material impreso en puntos de reunión del sector, como farmacias veterinarias, forrajeras, uniones ganaderas y rastros, entre otros.

, con perifoneo en lenguas originarias y distribución de material impreso en puntos de reunión del sector, como farmacias veterinarias, forrajeras, uniones ganaderas y rastros, entre otros. Inspección de animales : personal especializado del Senasica revisa minuciosamente los cargamentos ganaderos en dos Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF), ubicados en Nuevo Campechito y Santa Adelaida, en límites con Campeche, Tabasco y Chiapas.

: personal especializado del Senasica revisa minuciosamente los cargamentos ganaderos en dos Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF), ubicados en Nuevo Campechito y Santa Adelaida, en límites con Campeche, Tabasco y Chiapas. Control de la movilización, mediante la operación de siete Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI), nueve Sitios de Verificación e Inspección (SI), siete Rutas Itinerantes (ITI) y cinco nuevos puntos de control en proceso de autorización.

Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, confirmó que en el estado se han atendido más de mil 300 casos de la plaga, sin reportar la muerte de ningún animal; actualmente se cuentan con 86 casos activos.

Al respecto, el mandatario estatal, afirmó que la sanidad es una responsabilidad de todas y todos, que se ha trabajado de la mano con AGRICULTURA y con las organizaciones ganaderas de los municipios, y subrayó que únicamente con trabajo conjunto es posible enfrentar amenazas de esta magnitud.

El director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, sostuvo que el Plan Piloto demuestra que la coordinación interinstitucional es la vía más eficaz para transformar un desafío sanitario en una oportunidad de fortalecimiento para la ganadería.

Subrayó que, para lograr el éxito de la estrategia, la participación social es fundamental, ya que el cuidado de los animales, la curación de heridas, la notificación y la vigilancia en campo constituyen la primera línea de defensa. Añadió que los aprendizajes que se obtengan en territorio yucateco servirán de guía para escalar esta estrategia a otras regiones del país, con lo que Yucatán se convierte en precursor de un modelo de sanidad pecuaria con potencial de referencia en la región sur-sureste.

El director general de Salud Animal del Senasica,Gabriel Ayala Borunda destacó que el avance de la plaga se ha podido contener por 13 meses gracias a la coordinación de las autoridades estatales y del sector productivo.