Buques con 80 mil barriles de combustible mexicano llegarán a Cuba en plena crisis de apagones

Petróleo mexicano para Cuba Dos embarcaciones cargadas con 80 mil barriles de combustible salieron de México rumbo a Cuba para aliviar, aunque sea de forma temporal, la grave crisis eléctrica que vive la isla

Dos barcos procedentes de México con un cargamento conjunto de 80 mil barriles de combustible arribaron a Cuba en los próximos días, en un intento por mitigar la crisis energética que mantiene a amplias zonas del país con apagones de más de 20 horas diarias.

Se trata de los buques Ocean Mariner y Eugenia Gas, ambos con bandera de Liberia. El segundo navega frente a la costa norte cubana y se dirige al puerto de Moa, en el oriente de la isla, luego de cargar combustible en el complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Ocean Mariner aún se encontraba en proceso de carga en las mismas instalaciones antes de emprender su viaje hacia territorio cubano.

La llegada de estos envíos ocurre en uno de los momentos más complicados para el sistema eléctrico de Cuba, que arrastra desde mediados de 2024 una crisis profunda provocada por fallas constantes en sus plantas termoeléctricas, la antigüedad de su infraestructura y la falta de divisas para comprar combustible en el mercado internacional.

En el último año, el sistema eléctrico nacional ha sufrido cinco apagones totales, además de múltiples fallas parciales. Aunque el cargamento mexicano representa un apoyo, los 80 mil barriles apenas cubren poco más del consumo de un solo día, ya que la isla necesita alrededor de 110 mil barriles diarios para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales solo unos 40 mil se producen localmente.

Datos oficiales señalan que cerca del 60 por ciento del combustible que se utiliza en Cuba es importado y que casi dos terceras partes se destinan a la generación de electricidad. Estudios independientes indican que buena parte de ese suministro proviene de Venezuela, México y en menor medida, Rusia.

Sin embargo, los envíos venezolanos se han reducido de manera importante en el último año, al pasar de unos 50 mil barriles diarios a un rango estimado de entre 10 mil y 30 mil.

Los envíos de crudo mexicano a Cuba, que el Gobierno de México ha calificado como ayuda humanitaria, ya han generado roces con Washington. Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la relación entre México y Cuba ha sido históricamente un punto de diferencia con Estados Unidos desde 1959.