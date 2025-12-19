Cierre masivo de bancos en México 2025: esto es todo lo que debes saber para prevenirte

El cierre bancario masivo en México tiene a todos con miles de dudas, por lo que aquí te explicamos qué es lo que pasará realmente. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estos cierres están programados en días que el sector bancario considera inhábiles, casi siempre por feriados oficiales o descansos obligatorios para el personal del sector financiero.

En otras palabras: no es que los bancos estén colapsando, sino que detienen operaciones presenciales por varios días y reabren cuando pasa el feriado.

¿Cuándo será este cierre en 2025 y cuánto durará?

La CNBV confirmó que el noveno cierre masivo de bancos en México se llevará a cabo alrededor del jueves 25 de diciembre, día de la celebración de la Navidad, por lo que la prestación de servicios al público no se llevará a cabo, así que anticipa la realización de cualquier tipo de transacción.

Este cierre masivo de bancos en México del 2025 solamente durará 24 horas; sin embargo, cabe destacar que esto no afectará el funcionamiento de los cajeros automáticos.

¿Afecta a todos los bancos?

Sí, la mayoría de las instituciones bancarias detendrán operaciones presenciales esos días. Sin embargo, hay excepciones, como Banco Azteca quien suele ofrecer atención incluso en estos cierres programados.

¿Se para tu dinero o tus servicios digitales?

Aunque las ventanillas cierren, los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad durante esos días, y tus aplicaciones de banca digital seguirán operando también.

Toma en cuenta que, si haces una transferencia entre bancos distintos, es probable que no se vea reflejada hasta el siguiente día hábil. Tenlo en cuenta si tienes pagos o trámites importantes agendados justo en el cierre.

¿Este cierre significa crisis financiera en México?

No, no necesariamente. Este tipo de cierres está programado desde hace meses y forma parte del calendario oficial de días inhábiles para bancos.

En 2025 ha habido varios cierres parecidos por otros feriados, como la revocación de licencias a algunas casas de bolsa y procesos de liquidación.