Defensa de García Luna busca anular o repetir su juicio en Estados Unidos

La defensa legal de Genaro García Luna interpuso formalmente una apelación contra la sentencia que lo condenó en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Como parte del recurso, los abogados solicitaron que el juicio sea desechado o, en su defecto, que se ordene la repetición del proceso.

Apelan condena de Genaro García Luna

De acuerdo con el planteamiento presentado ante la Corte, la defensa argumenta que durante el juicio se habrían cometido irregularidades que afectaron el derecho de García Luna a un proceso justo. Entre los puntos centrales se cuestiona la validez de los testimonios utilizados por la fiscalía y la forma en que fueron valoradas las pruebas.

El recurso busca que el tribunal de apelaciones revise a fondo el desarrollo del juicio que concluyó con un veredicto de culpabilidad, mismo que marcó un precedente por tratarse de un exfuncionario de alto nivel en el gobierno mexicano.

Mientras se resuelve la apelación, la sentencia dictada en primera instancia se mantiene vigente. El proceso legal podría prolongarse durante varios meses, dependiendo de la decisión que adopte la Corte sobre la solicitud presentada por la defensa.