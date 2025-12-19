Detienen al “Delta 1″, homicida, narcotraficante y extorsionador en Jalisco

Detenido Armando "N", alias "Delta 1". (SSPC)

Fue detenido Armando “N”, alias “Delta 1”, dirigente de “Los Detas”, a quienes se les relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

En el estado de Jalisco, tras realizar labores de investigación e inteligencia, los agentes de seguridad dieron seguimiento al “Delta 1” un hombre identificado como líder de “Los Deltas”, una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicada a cometer homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, con presencia en varios municipios de Jalisco, además de ser responsable de la expansión de un grupo criminal en Michoacán.

Con esta información se obtuvo una orden de reaprehensión por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio.

Fue así que, al realizar recorridos de seguridad, en la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan, los efectivos lo ubicaron y cumplimentaron la orden de reaprehensión en su contra.

En otra acción, en Durango, los agentes localización e inhabilitaron un laboratorio clandestino, utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, ubicado a 10 kilómetros de Tepehuanes, en el lugar aseguraron cuatro reactores, 12 destiladores, diversas ollas y bidones, 250 bultos de sosa cáustica, galones con tolueno y sustancias químicas, además, de utensilios de trabajo y maquinaria.