Convenio Fortalecimiento de las capacidades del CNI. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), García Harfuch destacó el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual se centra especialmente en el incremento de personal especializado, con perfiles altamente capacitados, mejoras en tecnología y sistemas de integración de información, la ampliación de capacidades operativas y de análisis estratégico, así como la profesionalización continua del cuerpo de inteligencia, todo ello para ofrecer al país el mejor servicio de inteligencia posible.

En el marco de la celebración del 107 Aniversario de los Servicios de Inteligencia en México, García Harfuch manifestó que, el trabajo que realizan las y los agentes con disciplina, vocación y profundo amor por la patria, lo efectúan en contextos de alta presión y riesgo, también, subrayó que su labor silenciosa es indispensable.

Precisó que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la inteligencia se ha consolidado como uno de los ejes estratégicos, además, el CNI es un componente clave de la Estrategia Nacional de Seguridad ya que se genera conocimiento estratégico para anticipar riesgos, desarticular amenazas y proteger a la ciudadanía.

El titular de la SSPC detalló que, un avance central es la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con lo que se fortalece el marco jurídico, la coordinación institucional y el apego constitucional de la inteligencia civil.

“En los primeros 14 meses del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, más de 38 mil 700 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, se han asegurado 20 mil 169 armas de fuego y más de 311 toneladas de droga, y el Ejército y la Marina, a quien reconocemos profundamente, han desmantelado mil 760 laboratorios clandestinos en 22 estados de la República” puntualizó el secretario de Seguridad García Harfuch.

Durante su intervención, el titular del CNI Francisco Almazán agradeció el incremento del estado de fuerza de 687 nuevos elementos, con la meta de alcanzar un total de mil 146 agentes de inteligencia durante la administración, la cual es una apuesta por la selección de capacidades humanas altamente especializadas, elegidas con rigor y con una formación parmente.

También mencionó que la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, capacita a Coordinadores Estatales para liderar la Estrategia Nacional de Seguridad en diversos estados y municipios prioritarios.

Refirió que, para hacer tributo a la identidad e historia de los servicios de inteligencia civil, se abre el Museo del CNI que se encuentra integrado por una línea de tiempo de eventos y casos relevantes de la institución.