México “hace más que nunca en su historia en seguridad”: Marco Rubio

Al tocar el tema de los ataques estadunidenses a embarcaciones supuestamente involucradas en el trasiego de drogas en aguas del Caribe, tropo por demás mencionado en los medios de comunicación, según adujo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también anotó que de lo que la prensa no habla es de la sinergia que protagoniza la relación entre su país y Gobierno de México con respecto a la seguridad. El funcionario aseveró que México “está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”, y reconoció que aunque “queda mucho por hacer”, la cooperación entre ambas naciones es innegable, esto en contraposición con la relación de EU con Venezuela, donde “no tenemos esto”, afirmó Rubio, sino que en su lugar “tenemos un régimen ilegítimo”, amplió.

De forma general, Marco Rubio señaló que Estados Unidos trabaja muy estrechamente con varios países latinoamericanos “para llevar a cabo esta guerra en contra de los elementos terroristas que operan abiertamente en la región y que amenazan los estados”, al tiempo que lamentó que no sea esa situación la que resalte en los titulares: “No se habla de la cooperación con esos gobiernos”.

En la misma línea, Rubio recordó, en alusión a los cárteles de la droga, que estos “grupos terroristas” amenazan no solo a Estados Unidos, sino al hemisferio entero y sumen a países como Colombia, Ecuador y México en un espiral de violencia, de ahí la importancia de trabajar y cooperar con estas naciones de América Latina.

Rubio no solamente celebró la buena relación de su país con México, también aseguró que países como Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y la República Dominicana cooperan “con nuestros esfuerzos”.

Sobre Colombia, el encargado de la política exterior de Estados Unidos sostuvo que el presidente Gustavo Petro “es una persona inusual”, pero concedió que, “a nivel institucional” las relaciones son muy buenas.

De cara al 2026 el escenario geopolítico para Estados Unidos, en voz de Rubio, vaticina una mayor cooperación por parte del sur de América:“Este año nuevo nos va a traer más gobiernos en el hemisferio que están dispuestos a cooperar”, e identificó en Bolivia y Chile “grandes amistades”, lo mismo que en Paraguay, Argentina, Ecuador, tercia de naciones con las que adelantó que se buscará estrechar la relación.

Finalmente, Rubio lanzó una crítica el gobierno venezolano, capitaneado por Nicolás Maduro, y atizó su escepticismo con respecto a que la estrategia estadunidense en el Pacífico, donde su país “tiene la cooperación de gobiernos amigos” gane preponderancia y la atención del público por encima del combate al tráfico de drogas que intenta dejar de las aguas del país caribeño para internarse en el norte del continente.