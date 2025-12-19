Se realizó el XIII Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos entre México y la Unión Europea

Como refirmación al compromiso y alianza estrategica en la promoción y protección de los derechos humanos, México y la Unión Europea, celebraron el XIII Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, encuentro donde las delegaciones de ambos países sostuvieron un diálogo abierto y constructivo sobre algunos de los principales retos globales en la agenda de derechos humanos.

La agenda del Diálogo estuvo conformada por temas como derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente; protección de personas defensoras y periodistas; migración, lucha contra la violencia de género, tráfico ilícito de armas, desapariciones y tortura, fortalecimiento del Estado de derecho y regulación de tecnologías emergentes, incluida la Inteligencia Artificial.

Al respecto, México y la Unión Europea coincidieron en que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y sostenible, así como para promover políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, conforme a estándares internacionales y mejores prácticas.

Por ello, México y la Unión Europea reiteraron su determinación de continuar colaborando de manera estrecha en los foros multilaterales, con miras a la consolidación del sistema internacional de derechos humanos en el marco de los desafíos actuales.

El encuentro fue copresidido por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, y la representante especial de la Unión Europea para Derechos Humanos, Kajsa Ollongren.

Contó con la participación de funcionarios de alto nivel del Gobierno de México, como la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar.