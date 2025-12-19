Sheinbaum abre puerta a un posible tratado comercial con países asiáticos tras Paquete Arancelario

Luego de la aprobación del paquete arancelario que incrementa impuestos a productos provenientes de países sin tratados comerciales con México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no pretende generar confrontaciones internacionales y dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia nuevos acuerdos comerciales con países asiáticos.

Claudia Sheinbaum La presidenta de México hizo un llamado al diálogo para evitar la escalada de los conflictos entre Estados Unidos y Venezuela. Además, criticó la inacción de la ONU ante esta situación. (Mario Guzmán/EFE)

Durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 19 de diciembre, la mandataria subrayó que la política comercial de su administración se basa en el diálogo y la cooperación, y no en el conflicto. “No queremos enemistarnos con ningún país, con ningún pueblo ni con ningún gobierno”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que el diseño final del paquete arancelario fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, así como de un proceso de diálogo con el Senado de la República, que permitió modificar de manera sustancial la propuesta original.

El objetivo central, dijo, fue proteger la economía nacional sin provocar inflación ni afectar la producción en México, particularmente a las pequeñas y medianas empresas que dependen de insumos importados de países asiáticos.

Ajustes para evitar inflación y proteger a las pymes

La presidenta destacó que, durante la discusión legislativa, el Senado abrió mesas de trabajo con representantes del sector productivo, en especial con pymes, lo que permitió realizar ajustes clave para evitar incrementos de precios o la interrupción de cadenas de producción.

“Lo que no queremos es provocar inflación ni generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México”, señaló Sheinbaum, al tiempo que recalcó que la versión final del paquete arancelario cambió de forma importante gracias a este diálogo.

Asimismo, recordó que la Secretaría de Economía cuenta con facultades legales para aplicar esquemas diferenciados, reducir impuestos o establecer periodos de transición, siempre dentro del marco de la ley y sin decisiones discrecionales.

Diálogo con China, India y Corea del Sur

Sheinbaum confirmó que China, India y Corea del Sur han sido los países que más se han acercado al gobierno mexicano tras el anuncio del paquete arancelario. Con estas naciones, indicó, ya existen mesas de trabajo activas para analizar posibles esquemas de cooperación económica.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que estas conversaciones deriven en un tratado comercial formal, la presidenta aclaró que aún no existe una definición concreta. “No sé si es un tratado, un acuerdo comercial o algún otro esquema”, precisó.

Plan México y primeros resultados

La presidenta enmarcó estas decisiones dentro del Plan México, la estrategia económica de su gobierno para fortalecer la producción nacional. Como ejemplo, destacó que el sector textil ya muestra signos de recuperación, con una disminución en las importaciones y un aumento en la producción interna por primera vez en varios años.

En cuanto al sector salud, puntualizó que los medicamentos no están sujetos a estos aranceles, aunque reiteró que el gobierno trabaja de manera paralela para incrementar la producción farmacéutica nacional.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su política comercial busca equilibrar el fortalecimiento del mercado interno con una relación internacional respetuosa y estable, en un contexto global complejo, pero con resultados iniciales alentadores.