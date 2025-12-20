IMPI, árbitro contra robo de señal de transmisión del Mundial 2026; se planea ‘emboscada’ a falsos patrocinadores de marca FIFA

CDMX — México como anfitrión del Mundial 2026 tendrá de árbitro al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra el robo de la señal de las transmisiones de los partidos que se disputarán en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres s edes de la justa mundialista, pero además se diseña todo el despliegue del Operativo Limpieza contra la ‘piratería’ de la marca FIFA, y con una iniciativa de reforma podrá emboscar a patrocinadores ‘pirata’ de la justa pambolera más importante del planeta.

En entrevista con Crónica, Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), advierte que junto con las acciones para impedir el robo de la señal y de cuentas digitales que se dispondrán para las transmisiones de los partidos de futbol de la justa deportiva se espera la aprobación en el Congreso de la Unión de la iniciativa ‘Ambush Marketing’ para ‘emboscar’ las tácticas de falsos patrocinadores de la marca FIFA con el Operativo Limpieza.

Explica que el objetivo del gobierno mexicano, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, es proteger todas las marcas originales, una estrategia contra la ‘piratería’ en la Copa Mundial de Futbol. Nieto Castillo asegura que hay consenso en el Senado para que esta reforma se avale en febrero.

“México está comprometido en impedir violaciones a la normatividad internacional, a proteger no sólo a los patrocinadores, sino a todas las marcas originales de las empresas que promueven el evento deportivo del Mundial de Futbol 2026. Y esto se va a reforzar con una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, iniciativa que está en el Senado, incluso ya con el consenso a favor de todas las senadoras y senadores. Entiendo que se deberá aprobar en febrero próximo. Es una modificación fundamental que responde también en avanzar a los cumplimientos los diagnósticos contenidos en los reportes 301, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Debemos garantizar que no haya violaciones a la normatividad de las empresas, es una estrategia antipiratería, de ‘emboscada de las mercancías, particularmente para inhibir la piratería de todas las marcas relacionadas con el evento de la Copa Mundial. Hay detectados 452 sitios de venta de mercancías ‘pirata’ por internet. Y ese es el compromiso en los siguientes meses, combatir las prácticas dañinas”.

Santiago Nieto aclara que Operativo Limpieza, de cara al Mundial 2026, contra el contrabando, comenzará antes del ‘silbatazo en México’, y está previsto para el 11 de junio de 2026.

“El operativo se centra en la industria textil y la ‘piratería’ en línea, con medidas para prohibir la venta de productos no patrocinados a tres kilómetros de los estadios”.