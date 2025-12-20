Uno de los más buscados, capturado en Baja California

”La Piruja”, líder delictivo de alto perfil con vínculos con una facción de Sinaloa, fue capturado por autoridades bajacalifornianas esta dsábado, según se informó en un comunicado oficial fechado en Mexicali.

Javier Gabriel N, La Piruja, quien se presume es un integrante de alto rango dentro de una estructura delictiva de Sinaloa, está señalado como coordinador de operaciones en Baja California y Sonora.

Se piensa que La Piruja es uno de los hombres de mayor confianza para los líderes del Cártel de Sinaloa, por lo que se encontraba en la lista de los objetivos delictivos prioritarios para las fuerzas de seguridad que integran la mesa de la Paz.

El operativo fue quirúrgico y exitoso, pues agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo de otras corporaciones locales y federales, lograron la detención son exponer a la población.

“La Piruja” se trasladaba armado, en compañía de otro sujeto, y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para la investigación pertinente.

Se le decomisaron 2 armas, 3 granadas de fragmentación, Chalecos balísticos, Cargadores y cartuchos, 1.5 kilos de metanfetamina, mil 400 dosis de mariguana y 2 vehículos de reciente modelo, uno de ellos blindado.

Según análisis de información posterior a la detención, se presume que el detenido operaba desde hace tiempo fuera de la entidad, en específico desde Sonora, y tenía unas semanas de llegar a Baja California en busca de un control de zonas para delinquir en el Valle de Mexicali.

El caso quedó en manos de la FGR para la investigación.