Actividad económica en México creció 1.7% en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio cuenta un crecimiento del 1.7% interanual en la actividad económica de México en octubre de 2025, esto de acuerdo con lo asentado por la dependencia en su reporte sobre el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del país, siendo este un preliminar que denota la tendencia de la economía mexicana a corto plazo. En dicho documento, alimentado con cifras oficiales, se explica que el aumento reportado obedece al crecimiento anual en el desempeño de los sectores primario -12.4%- y terciario -2.4%-, no obstante, también registra una caída del 0.4 por ciento en el sector secundario.

Las cifras aportadas por el instituto informan de un repunte tasado en un 0.2% en la actividad económica acumulada de los primeros diez meses de 2025 en contraste con el año previo. En este tenor, el sector agropecuario repuntó 4.2%, mientras que el comercio, los servicios y el turismo un 1%, la industria cayó un 1.7%.

A diciembre de 2025, todos los sectores arrojaron avances. De acuerdo con INEGI, el sector primario avanzó 1.4 por ciento, el secundario sumó un 0.7% y el terciario alanzó un 1.2%. Las cuentas aducen un incremento del 1.2% del PIB nacional en lo que va del 2025.

En 2023 la economía en México creció 3.2%, algo menos que en 2022 (3.9%), esto en relación con el crecimiento alcanzado en 2021, fijado en un 6.1%.

Aunque México salvó la afectación de las políticas arancelarias de Donald Trump, presidente estadunidense, lo que evitó una recesión técnica, expertos vaticinan un débil crecimiento de la economía nacional hacia el cierre de este año.