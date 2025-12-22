Avanzan pruebas del Tren El Insurgente en el tramo Santa Fe–Observatorio

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que ya se realizan pruebas dinámicas y estáticas del Tren El Insurgente en el tramo Santa Fe–Observatorio, una etapa clave para garantizar la seguridad, funcionalidad y operatividad del sistema antes de su entrada en servicio.

A través de un video difundido en redes sociales, la dependencia mostró imágenes de los trenes en movimiento, así como revisiones técnicas realizadas en la infraestructura ferroviaria. En el material audiovisual se observa el recorrido del convoy sobre las vías, además de pruebas de frenado, velocidad y funcionamiento general del sistema, como parte del proceso previo a la apertura al público.

Cómo son las pruebas antes de su apertura

La SICT explicó que las pruebas estáticas permiten revisar los trenes sin desplazamiento, evaluando elementos como puertas, sistemas eléctricos, comunicación interna y mecanismos de seguridad. En tanto, las pruebas dinámicas consisten en la circulación controlada de los trenes a distintas velocidades, con el fin de comprobar su comportamiento en condiciones reales de operación.

El tramo Santa Fe–Observatorio es uno de los más relevantes del proyecto, ya que conectará una de las zonas corporativas y habitacionales más importantes de la capital con la terminal de Observatorio, considerada un punto estratégico de movilidad donde convergen distintos sistemas de transporte público. Esta conexión beneficiará a miles de usuarios que diariamente se trasladan entre el Estado de México y la Ciudad de México.

En el video compartido por la dependencia federal también se aprecia personal técnico especializado supervisando las maniobras, así como la infraestructura elevada por donde circulará el tren, lo que refleja el avance físico del proyecto y la etapa final de revisión antes de su puesta en operación.

Autoridades señalaron que cada prueba se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y que los resultados obtenidos permiten detectar cualquier ajuste necesario para garantizar un servicio confiable. Subrayaron que la seguridad de las personas usuarias es la prioridad en esta fase del proyecto.

Importancia del nuevo tren de Observatorio-Santa Fe

El Tren El Insurgente es considerado uno de los proyectos de transporte más importantes de la zona metropolitana, ya que busca ofrecer una alternativa moderna, rápida y segura, además de contribuir a la reducción del tránsito vehicular y los tiempos de traslado en una de las áreas con mayor congestión vial del país.

Finalmente, la SICT reiteró que los trabajos continúan avanzando rumbo a la puesta en operación del sistema y que se seguirá informando a la ciudadanía sobre los avances. Mientras tanto, las pruebas en el tramo Santa Fe–Observatorio continuarán como parte del proceso indispensable para asegurar un transporte eficiente y seguro.