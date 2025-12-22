Detienen a José Rafael “N”, alias “El Dóber”, objetivo prioritario del atlas delictivo en Quintana Roo Junto con la detención, la Fiscalía General del Estado aseguró armas, narcóticos, dinero y un vehículo en Benito Juárez, Quintana Roo (Fiscalía General del Estado de Quintana Roo)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo a José Rafael “N”, alias “El Dóber”, objetivo prioritario del atlas delictivo en Quintana Roo. Adicionalmente, aseguraron armas, narcóticos, dinero y un vehículo.

José Rafael “N”, alias “El Dóber” fue detenido durante un operativo realizado por elementos del Grupo Interinstitucional y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Junto con él, también fue detenida Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”.

El arresto se debió a que presuntamente estas dos personas están relacionadas con hechos constitutivos de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con la Fiscalía, la detención se realizó cuando las autoridades realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre el bulevar Kukulcán a la altura del kilómetro 4.5 del municipio Benito Juárez.

Ahí interceptaron un vehículo en el que viajaban José Rafael “N”, alias “El Dóber” y Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”.

En la intervención, los agentes les aseguraron vegetal verde y seco similar a la marihuana, polvo blanco con características de la cocaína, además de un arma de fuego tipo escuadra con cargadores abastecidos con cartuchos.

Además, aseguraron dinero en efectivo por la cantidad de 213 mil 370 pesos mexicanos y 5 mil 300 dólares americanos, y un vehículo marca RAM 2500, modelo 2017.

“El Dóber”, identificado como objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado de Quintana Roo

José Rafael “N”, alias “El Dóber”, hijo de “Doña Lety”, presunta líder del Cártel de Cancún, es considerado objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, pertenece a un grupo criminal generador de violencia en este municipio.

Tras la detención, las personas detenidas, junto con los indicios asegurados y el vehículo, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, en donde, en el término constitucional previsto, se determinará su situación jurídica conforme a derecho.