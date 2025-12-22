Fiscalía de la CDMX fija en 480 millones de pesos la reparación del daño por explosión en Puente de la Concordia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó que la empresa Silza deberá pagar 480 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas y familiares de las personas fallecidas tras la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, un hecho que generó conmoción y múltiples afectaciones en la capital del país.

De acuerdo con la información difundida, el monto establecido busca resarcir los daños provocados por el siniestro, el cual dejó personas sin vida, heridos y daños materiales en una de las vialidades importantes de la zona oriente de la Ciudad de México. La explosión ocurrió cuando una unidad presuntamente relacionada con la empresa Silza se vio involucrada en el incidente, lo que derivó en una investigación por parte de las autoridades capitalinas.

La Fiscalía capitalina informó que esta cantidad será destinada principalmente a las familias de las víctimas mortales, así como a las personas que resultaron afectadas directa o indirectamente por la explosión. El objetivo es garantizar justicia, atención integral y una compensación económica que permita cubrir gastos médicos, daños patrimoniales y otras afectaciones derivadas del hecho.

El caso del Puente de la Concordia generó una amplia reacción social, debido a la magnitud del incidente y al impacto que tuvo tanto en la movilidad como en la seguridad de la zona. Tras la explosión, se desplegaron cuerpos de emergencia, elementos de seguridad y personal especializado para atender la situación, acordonar el área y realizar las primeras diligencias.

Durante las investigaciones, la FGJCDMX recabó pruebas técnicas, peritajes y testimonios para deslindar responsabilidades. Como resultado de estos trabajos, se estableció que la empresa Silza tendría responsabilidad en los hechos, lo que llevó a fijar el monto de la reparación del daño.

Autoridades señalaron que la reparación no sustituye los procesos penales o administrativos que pudieran derivarse del caso, sino que forma parte de las medidas para atender a las víctimas conforme a la ley. Asimismo, reiteraron que el acompañamiento a las familias continuará durante todo el proceso legal.

El Puente de la Concordia permaneció parcialmente afectado tras el incidente, lo que obligó a realizar trabajos de revisión estructural y labores de rehabilitación para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona. Las autoridades locales indicaron que la prioridad ha sido evitar nuevos riesgos y restablecer la normalidad en la vialidad.

Finalmente, la Fiscalía capitalina subrayó que este caso refleja la importancia de que las empresas cumplan con las normas de seguridad y operación, especialmente cuando manejan materiales o realizan actividades que pueden representar un riesgo para la población. El proceso continuará conforme a lo que determinen las autoridades judiciales, mientras las víctimas y sus familias esperan que se haga justicia.