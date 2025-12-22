Gatitos de Cámara de Diputados estrenan casas con residuos reciclables

CDMX — El líder de la bancada de Morena y de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, llamó a cuidar a los animales.

En un video difundido en sus redes sociales, Monreal Ávila mostró una casita construida con cartón con la figura de la cabeza de un minino.

“En la Cámara de Diputados, desde hace varios años, habitan decenas de gatos, gatas, gatitos, y con material reciclable se les hacen casas. Se les pone agua y alimento, para cuidarlos. Son nuestros compañeros que habitan la cámara permanentemente. Hay que cuidar a los animales”.