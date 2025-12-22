Gobierno de México benefició a más de 192 mil productores del sector pesquero en 2025

Durante este año, 192,141 pescadores y acuacultores de pequeña y mediana escala fueron beneficiados a través del Componente Bienpesca, operado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Este componente forma parte del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, cuyo objetivo es contribuir a la soberanía alimentaria, mediante el otorgamiento de un apoyo económico directo y anual, además del impulso a acciones de capacitación en los sectores pesquero y acuícola.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destinó una inversión de más de 1,440 millones pesos, con la entrega de 7,500 pesos por beneficiario, depositados de manera directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Como parte de esta estrategia, 49,390 personas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas recibieron el apoyo, lo que representa una cobertura del 60% del total de productores a nivel nacional.

Asimismo, bajo el compromiso de atender a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, el programa tuvo presencia en 256 municipios de alta y muy alta marginación durante el periodo de este año.

En coordinación con gobiernos estatales, también se otorgaron apoyos extraordinarios a 32,577 productores, con una aportación federal de 61.08 millones de pesos.

De manera complementaria, se impartieron cursos presenciales y virtuales sobre temas como valor agregado, administración de negocios, comercialización, normatividad y buenas prácticas, beneficiando en 2025 a 79,677 personas inscritas en el programa, principalmente después de la dispersión de los recursos.

Estas acciones refrendan el compromiso de Conapesca para fortalecer a los productores de pequeña y mediana escala, cuya actividad resulta clave para el desarrollo económico de las comunidades y la seguridad alimentaria del país.