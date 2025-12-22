Irán contra la extorsión a migrantes; “cero tolerancia”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, a partir del año próximo, el gobierno federal trabajará en la elaboración de un esquema que permita investigar y sancionar todo reporte de extorsión a migrantes

Tras la difusión de un video en el que se observa a un agente del Instituto Nacional de Migración exigir dinero a un grupo de connacionales en las oficinas del puente internacional “Puerta México”, en Matamoros, Tamaulipas, la Jefa del Ejecutivo federal sostuvo que giró instrucciones a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al director del INM, Sergio Salomón Céspedes, para que se revise el caso, al tiempo que informó que uno de los agentes involucrados ya fue separado de su cargo y se encuentra bajo investigación.

Adicionalmente, el Instituto adelantó que interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República sobre las acciones de los agentes señalados, así como de “quienes resulten responsables”; “Los agentes, que en el video se identifican llevando a cabo los posibles actos irregulares, se encuentran ya bajo investigación, separados de sus funciones y notificado el órgano interno de control, para efecto de determinar las responsabilidades a que haya lugar”, amplió más tarde la dependencia mediante canales oficiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, a partir del año próximo, el gobierno federal trabajará en la elaboración de un esquema que permita investigar y sancionar todo reporte de extorsión a migrantes por parte de autoridades, agentes o funcionarios del estado mexicano.

“El Gobierno de México y el INM reprueban categóricamente cualquier acto contrario a la ley cometido en contra de nuestros connacionales o de otras personas, y refrenda cero tolerancia a la impunidad por estas conductas”, sentenció el organismo federal.