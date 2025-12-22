La ‘pollobancada’ advierte que en San Luis Potosí el PVEM ha ganado sin Morena

“La pollobancada del Verde vamos a ir con todo para la elección a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. El partido en la entidad no necesita de alianzas, porque siempre hemos ido solos”.

Los diputados del Partido Verde, grupo parlamentario con 62 legisladores, la tercera fuerza legislativa en la Cámara baja, presumen que se han empoderado, y aseguran que no necesitan de alianzas, ni con Morena, para ganar en San Luis Potosí.

En breves consultas en vísperas del cierre del periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, decretado el pasado 10 de diciembre, algunos legisladores pevemistas concedieron a dar su opinión respecto a los comicios para renovar 17 gubernaturas en junio de 2027.

Los asambleístas federales del PVEM aseguraron que no hay una rival, como Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, o rival que le pueda ganar al PVEM en las próximas elecciones en San Luis Potosí.

“Estamos fuertes en el estado. Y si no es la esposa (del actual gobernador Ricardo ‘El Pollo’ Gallardo), pues vamos a ir con todo, y a quien sea nuestro candidato o candidata, lo vamos a apoyar”, comentan a Crónica pevemistas a condición de anonimato.

“Hay que ser prudentes, esperar los tiempos, pero el Verde nunca ha ido con Morena. Veamos los resultados de algunas elecciones. Vamos muy fuertes. Hay buenos resultados de gobierno con el gobernador”.

Y en tribuna, durante los debates por los dictámenes emanados de iniciativas de la jefa del Ejecutivo, el diputado Óscar Bautista Villegas refrenda siempre el apoyo al mandatario estatal.

Así ocurrió durante la discusión para expedir la Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

“Hoy el Partido Verde, la ‘pollobancada verde’, va a respaldar este dictamen, de esta nueva Ley General de Aguas, porque moderniza la gestión hídrica del país. Quiero agradecer infinitamente a los coordinadores del Verde, Morena y del PT por todo el trabajo que realizaron para atender a una gran cantidad de productores. Y agradecer a los funcionarios de la Conagua. A nuestro amigo Efraín Morales, titular de la Conagua. A Mauricio Rodríguez, director de Agua, y a Óscar Zavala, director de Jurídico, por estar muy atentos a las propuestas que el Partido Verde Ecologista de México, la ‘pollobancada, realizó para mejorar esta nueva Ley General de Aguas… Yo les quiero decir a los productores rurales de las cuatro zonas de San Luis Potosí, a los productores rurales de México… Yo les quiero decir que el Partido Verde, la ‘pollobancada’, está en favor de este dictamen. ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum!”

En 2026, en el marco del inicio de las campañas rumbo a los comicios intermedios de 2027, las agendas legislativas del Congreso de la Unión y de al menos 17 congresos estatales estarán marcadas, posiblemente, por el inminente debate de la reforma a la Constitución que proyecta proponer a mediados de enero próximo la presidenta Claudia Sheinbaum mediante una iniciativa en la que se pronuncia por prohibir prácticas políticas como el ‘nepotismo electoral’. Es decir, que gobernadores o presidentes municipales busquen la continuidad de sus gobiernos a través de postular a parientes como hijos o esposas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha refrendado su defensa en que se cumpla la ley en paridad de género. Sin embargo, también advierte que la paridad de género corre el riesgo de ser aprovechada para fines como dar continuidad a una posición de poder. “No siempre son las que gobiernan”, dijo en una de sus últimas conferencias matutinas, luego de que se diera a conocer una reforma que hoy se conoce como ‘Ley Esposa’ en el Congreso de San Luis Potosí.