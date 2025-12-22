Nacional

SMN advierte lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca este 22 de diciembre

Persiste clima frío y lluvias intensas en el país

Por Tamara Ramírez Villegas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 22 de diciembre se registrarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, debido a la combinación de canales de baja presión en el noreste, oriente y sureste del país, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Según el pronóstico, estas condiciones también provocarán chubascos y lluvias fuertes en diversas regiones, incluida la península de Yucatán, mientras que el frente frío número 23 permanecerá sobre el noreste del territorio nacional y se disipará durante la tarde.

El SMN alertó que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, además de reducción de la visibilidad. A esto se suman rachas de viento que podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Estados con mayores acumulados de lluvia

  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
  • Chubascos: Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.
  • Lluvias aisladas: Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Nieblas y visibilidad reducida

Durante la mañana se mantienen condiciones para la formación de bancos de niebla en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, en Baja California, lo que podría afectar la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Contraste térmico

Aunque un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y sin lluvias en entidades del norte, noroeste y occidente, también provocará un ascenso de las temperaturas vespertinas, principalmente en zonas costeras.

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • Temperaturas mínimas de hasta -10 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas.
  • Temperaturas bajo cero: Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Durante la noche y madrugada persistirá un ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, debido al enfriamiento por irradiación.

Vientos fuertes y oleaje elevado

Se prevén vientos del norte de 30 a 50 km/h, con rachas de hasta 80 km/h, en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de oleaje de 1 a 2 metros en esta zona. En gran parte del país, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

