Persiste clima frío y lluvias intensas en el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 22 de diciembre se registrarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, debido a la combinación de canales de baja presión en el noreste, oriente y sureste del país, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Según el pronóstico, estas condiciones también provocarán chubascos y lluvias fuertes en diversas regiones, incluida la península de Yucatán, mientras que el frente frío número 23 permanecerá sobre el noreste del territorio nacional y se disipará durante la tarde.

El SMN alertó que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, además de reducción de la visibilidad. A esto se suman rachas de viento que podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Estados con mayores acumulados de lluvia

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Chubascos: Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas: Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Nieblas y visibilidad reducida

Durante la mañana se mantienen condiciones para la formación de bancos de niebla en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, en Baja California, lo que podría afectar la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Contraste térmico

Aunque un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y sin lluvias en entidades del norte, noroeste y occidente, también provocará un ascenso de las temperaturas vespertinas, principalmente en zonas costeras.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mínimas de hasta -10 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas.

Temperaturas bajo cero: Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Durante la noche y madrugada persistirá un ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, debido al enfriamiento por irradiación.

Vientos fuertes y oleaje elevado

Se prevén vientos del norte de 30 a 50 km/h, con rachas de hasta 80 km/h, en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de oleaje de 1 a 2 metros en esta zona. En gran parte del país, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.