Recalca Sheinbaum rechazo a “Ley Esposa”; el INE ya garantiza la paridad, revira

Por segunda ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum expresa su rechazo a la Ley Esposa (Mario Guzmán/EFE)

Por segunda ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de la llamada “Ley Esposa” y aseguró que este tipo de reformas no son necesarias en el país pues el INE ya definió criterios para garantizar la paridad de género en México.

“Yo creo que no hacen falta esas leyes, la verdad, más allá de la constitucionalidad o no. Creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatas mujeres y la otra mitad hombres se cumple, además de otras acciones afirmativas que hay”, estableció

Con ella—agregó-- se cumple el tema de género, de que pueda haber suficientes mujeres gobernadoras, porque de otra manera probablemente no hubiera ocurrido.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum precisó que al cumplir con la cuota de género, habrá suficientes mujeres candidatas y eventualmente gobernadoras.

Dijo que para evitar suspicacias de que se favorece a una persona, no es necesaria esa ley aprobada en san Luis Potosí.

“No creo que sea necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer, mujer-hombre”, aseveró

Por ello, consideró que “vamos a ver si es constitucional o no” esa ley.

¿QUE ES LA LEY ESPOSA?

La ‘Ley Esposa’ es una iniciativa que propone una reforma electoral en San Luis Potosí a fin de permitir reglas claras para la postulación paritaria de candidaturas a la gubernatura y a presidencias municipales en esa entidad.

De acuerdo al congreso local esa garantía de paridad en las candidaturas solo es una norma implementada mediante lineamientos temporales, por lo cual se requiere una regla permanente.

Según la iniciativa desde la creación del Estado, ninguna mujer ha ocupado la gubernatura, lo cual constituye “evidencia irrefutable de una barrera estructural”, por lo cual se establece que para las elecciones del 2027, donde se renovará la gubernatura de esa entidad, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes solo podrán registrar candidaturas de mujeres para ese cargo.