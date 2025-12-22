Se estrella aeronave de la Secretaría de Marina-Armada de México en Galveston, Texas; hay dos muertos

Una aeronave de la Marina sufrió un accidente en texas La Semar emitió un comunicado para informar (Roberto Molinos)

Una aeronave de la Secretaría de Marina Armada de México sufrió un accidente durante su aproximación a Galveston, Texas, mientras cumplía una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la atención de niñas y niños con quemaduras graves.

El reporte oficial indica que el saldo es de dos personas muertas y cuatro más fueron rescatadas con vida luego que se desplomara la aeronave.

El siniestro activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, mientras continúan los esfuerzos para rescatar a dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del hospital de esa ciudad, en un vuelo que tenía como destino el área cercana al Aeropuerto Internacional Scholes.

Comunicado oficial de la Semar sobre accidente aéreo

La Secretaría de Marina informó que la aeronave siniestrada es un avión tipo King Air, con matrícula ANX 1209, perteneciente a la Armada de México. El vuelo se realizaba como parte de una misión de apoyo humanitario en el marco del Plan Marina, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, con el objetivo de efectuar un traslado médico especializado.

En la aeronave viajaban ocho persona; cuatro integrantes de la tripulación naval y cuatro civiles que formaban parte de la misión humanitaria. El impacto obligó a un despliegue inmediato de recursos de emergencia para atender a los ocupantes y asegurar la zona del accidente.

La Semar explicó que las acciones de rescate se realizan en estrecha coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, cuya participación ha sido determinante en la localización de los sobrevivientes y en la recuperación de los cuerpos confirmados hasta el momento.

La Secretaría de Marina señaló que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades competentes para determinar las causas del accidente.