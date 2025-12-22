Se suma PAN a Morena; alista acción de inconstitucionalidad contra “Ley Esposa” en SLP

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona en el "ojo del huracán" por esta polémica ley (Archivo)

La dirigencia nacional y estatal del PAN en San Luis Potosí alistan una acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Esposa que aprobó el congreso de San Luis Potosí para obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para esa gubernatura a acusar que tiene “claramente” una dedicatoria para favorecer a la senadora, Ruth González, esposa del actual gobernador de ese estado, Ricardo Gallardo.

Esta acción de inconstitucionalidad se sumaría a la que anunció la dirigencia nacional de Morena hace algunos días.

“Acción Nacional ha estado analizando desde el Comité Directivo Estatal junto con el Comité Ejecutivo Nacional la viabilidad de presentar en el tiempo procesal oportuno la acción de inconstitucionalidad sobre esta ley”, anunció la diputada Silvia Jiménez.

La legisladora explicó que si bien el PAN históricamente ha respaldando el empoderamiento femenino y que las mujeres tomen decisiones en los lugares más importantes también es cierto que defiende los derechos político-electorales de hombres y mujeres, siempre en una igualdad sustantiva en la que se permita todos competir.

Acusó que la llamada “Ley Esposa” lleva dedicatoria para favorecer a la cónyuge del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

Hace unos días, la dirigencia nacional de Morena anunció que ya alista una acción de constitucionalidad contra esa Ley que obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para gubernaturas.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, rechazó ese tipo de legislaciones al acusar como inconstitucional que se busque posicionar a familiares directos de gobernadores en perjuicio de los derechos de las demás personas, por lo cual impugnarán esas medidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas.

“Llevar familiares en la boleta, no estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera, incluso nosotros estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar porque consideramos que es inconstitucional, que no se le permita a la gente decidir con libertad”, expresó

Este debate se originó en San Luis Potosí, donde el pasado 11 de diciembre, el congreso local aprobó una iniciativa impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), que establece la obligación de registrar únicamente mujeres como candidatas a la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con el decreto, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes solo podrán postular mujeres, bajo el argumento de garantizar la paridad de género.

No obstante diversos sectores acusan que esta ley tiene dedicatoria para beneficiar a la senadora del PVEM, Ruth González, esposa del gobernador de esa entidad, Ricardo Gallardo para posicionarla como candidata a sucederlo en el cargo en las elecciones del 2027.