Sheinbaum destaca avances económicos basados en equidad y bienestar social

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los principales avances económicos del país, al subrayar que la equidad, la justicia social y el bienestar colectivo han sido factores determinantes para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Tras informar sobre el incremento de la movilidad social en México —que ha permitido que un mayor número de personas se incorporen a la denominada clase media—, la mandataria señaló que estos resultados están respaldados por datos del Banco de México y son consecuencia directa de las políticas implementadas en los últimos años.

Sheinbaum reiteró que, desde la campaña electoral y al asumir el gobierno el 1 de octubre de 2024, se comprometió a dar continuidad y profundizar el proceso de transformación iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, destacó que el eje central de este proyecto se sustenta en una visión de justicia social, resumida en la consigna “Por el bien de todos, primero los pobres”, así como en el principio de “prosperidad compartida”, que busca que el crecimiento económico beneficie a todos los sectores de la población.

Claves del crecimiento económico en México

La presidenta explicó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque es un indicador relevante al reflejar las inversiones y la riqueza general de un país, no siempre se traduce en una reducción de la pobreza.

“Hay muchos países que han crecido económicamente seis por ciento y no ha disminuido la pobreza; esa riqueza se puede quedar en unos cuantos y no hay derrama en toda la sociedad”, afirmó.

Sheinbaum señaló que, aunque el crecimiento económico en México no ha sido tan elevado en términos porcentuales, sí ha permitido que millones de personas salgan de la pobreza, gracias a una mejor distribución de la riqueza y a políticas públicas enfocadas en el bienestar social.

Entre los principales avances de la Cuarta Transformación (4T) que han impulsado la economía nacional, la presidenta destacó:

El aumento al salario mínimo

Una mayor distribución de la riqueza

La consolidación de los programas de bienestar

La recuperación de obras estratégicas

El incremento de la inversión privada

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una política económica orientada a reducir desigualdades y fortalecer el desarrollo social, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de vida para la población mexicana.