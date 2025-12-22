Trabajadores de la SEP denuncian falta de pago de aguinaldo; señalan presunta corrupción

En la página de la SEP indica dicho pago, no se ha visto reflejado en las cuentas bancarias. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunciaron públicamente que, a pocos días de concluir el año, no han recibido el pago correspondiente a su aguinaldo, una prestación establecida por ley y fundamental para miles de familias en esta temporada.

De acuerdo con los testimonios recabados, el retraso no sería un problema administrativo aislado, sino que estaría vinculado presuntamente a actos de corrupción dentro de la dependencia, lo que ha generado inconformidad, incertidumbre y molestia entre el personal afectado.

Las y los trabajadores señalaron directamente a la subsecretaria de Educación, Tania Hogla, a quien responsabilizan de no dar una explicación clara sobre el destino de los recursos ni del retraso en la dispersión del pago.

“No es justo que cumplamos con nuestro trabajo durante todo el año y ahora nos digan que no hay dinero para una prestación que nos corresponde por derecho”, expresó una trabajadora que pidió el anonimato por temor a represalias.

Fuentes cercanas señalaron que pese a que en la página de la SEP indica dicho pago, no se ha visto reflejado en sus cuentas bancarias.

“Soy trabajadora adscrita a la Media Superior ya que la segunda mitad del aguinaldo no ha sido depositado a pesar que en el portal aparece que ha sido pagado el pasado 15 de septiembre”.

Recordaron que, Hogla ha estado envuelta en temas de corrupción cuando fue rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

“Espero que no lo hayan desviado para ser utilizado en otros fines, espero que la subsecretaria no esté desviando estos recursos”.

Aunado a lo anterior, los trabajadores señalan que se les ha dicho que no se pueden quejar, “porque son minoría”.