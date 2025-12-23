Amplían 3 meses más proceso contra Hernán Bermúdez

Detenido Hernán Bermúdez alias "El Abuelo". (SSPC)

Un juez amplió por tres meses más el proceso penal iniciado en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” es señalado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

Durante la audiencia realizada en juzgados de Villahermosa, Tabasco, la Fiscalía General estatal pidió la ampliación de tres meses para recabar los datos de prueba suficientes que refuerzan las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Por lo tanto, el cierre de la investigación complementaria se extenderá hasta el 24 de marzo del 2026.