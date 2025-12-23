Aprobará Senado ingreso de fuerzas especiales de EE.UU; habrá periodo extraordinario el 13 de enero

El Senado se alista para realizar un periodo extraordinario el 13 de enero del 2026

El Senado de la República convocará a un periodo extraordinario de sesiones el 13 de enero próximo, con el objetivo de autorizar el ingreso de elementos militares de Estados Unidos y también la salida de tropas de la Armada de México para participar en un ejercicio de adiestramiento en Mississippi, Estados Unidos.

La solicitud para este extraordinario se realizará en la sesión de la Comisión Permanente programada para el 7 de enero y con ello se desahogue estas solicitudes remitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum l para autorizar el ingreso y salida de tropas de territorio nacional.

Castillo Juárez detalló que la Comisión Permanente recibió de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitudes para autorizar una salida y un ingreso de tropas de nuestro país, ambos ejercicios a realizarse en el mes de enero de 2026.

El primer ejercicio se trata de una salida del país a tropas de la Armada de México, a fin de que participen en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se realizará en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

La solicitud, remitida a la Comisión Permanente el 15 de diciembre, precisa que, de contar con la autorización del Senado de la República, la Armada de México participaría con 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales, quienes se trasladarían con equipo táctico y armamento orgánico, sin municiones.

Detalló que el traslado sería a bordo de una aeronave militar de la Fuerza Aérea Estadounidense C-130 “Hércules” que despegaría el 18 de enero de 2026 del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, para aterrizar en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América y retornando a territorio nacional el 13 de marzo de 2026.

TROPAS ESTADOUNIDENSES EN MEXICO

En el segundo caso, se trata del el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL’s y del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, para que participen en el evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

El evento se realizaría en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, Campeche, y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, el cual que se desarrollará en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

La solicitud detalla que, de contar con la autorización del Senado de la República, ingresaría a territorio nacional una delegación conformada por 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL’s y 10 elementos del 7mo de Grupo de Fuerzas Especiales, de la Marina de los Estados Unidos de América.

La delegación, agrega, ingresaría con armamento a bordo de una aeronave militar “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, aterrizando el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

La delegación de la Marina de los Estados Unidos de América retornaría a su país el 15 de abril de 2026, a bordo de una aeronave militar “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, despegando del Aeropuerto Internacional

El vice coordinador de Morena en el Senado,, Ignacio Mier explicó que la premura para convocar a un periodo extraordinario obedece a los tiempos legales que deben cumplirse para que el Senado pueda emitir la autorización correspondiente antes de que inicie el ejercicio militar.

“Para que con ese dictamen la Comisión Permanente autorice el periodo extraordinario que se tendría que realizar antes del diecinueve. Podría ser el trece de enero que se esté proponiendo a la Comisión Permanente para que convoque exclusivamente para desahogar este tema. Tiene que ser antes del diecinueve y tiene que ser el siete porque es cuando sesiona la Comisión Permanente”, detalló.

Recordó que conforme al marco constitucional, la convocatoria a un periodo extraordinario requiere el aval de las dos terceras partes de los integrantes de la Comisión Permanente, aun cuando se trate de una sesión enfocada únicamente a una de las cámaras del Congreso.