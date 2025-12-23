Conapesca frena pesca ilegal y asegura más de 5 mil toneladas en 11 meses

Operativos Conapesca De enero a noviembre de 2025, se decomisó más de cinco mil toneladas de producto pesquero ilegal, cuatro mil más que en el mismo periodo de 2024

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) aseguró de manera precautoria cinco mil 341.556 toneladas de producto pesquero ilegal entre enero y noviembre de 2025, una cifra que representa un aumento de cuatro mil toneladas respecto al mismo lapso del año pasado.

Este resultado fue posible gracias a las acciones de inspección y vigilancia que el organismo, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Marina, tanto en zonas marítimas como terrestres.

De acuerdo con la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Conapesca, durante los primeros 11 meses del año se realizaron dos mil 439 recorridos marinos y 13 mil 804 recorridos terrestres en 20 entidades del país, con la participación de personal federal de pesca.

Como parte de estos operativos, las autoridades retiraron 11 mil 866 artes de pesca no permitidas, además de asegurar 390 vehículos, 165 motores y 219 embarcaciones, de las cuales 212 fueron menores y siete de mayor tamaño. En total, 31 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Las labores también incluyeron la instalación de dos mil 504 puntos de revisión, donde se levantaron dos mil 300 actas y se llevaron a cabo 14 mil 80 verificaciones para detectar irregularidades en la actividad pesquera.

Además del enfoque operativo, Conapesca informó que en el mismo periodo se impartieron tres mil 413 pláticas de prevención, con el objetivo de fomentar el desarrollo de una pesca responsable y sostenible.