Desdibujado y en crisis, PRI ya no apoyará candidaturas surgidas de “inventos” u “ocurrencias”: Alito

Alito junto con los entonces dirigentes del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano en apoyo a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez en el 2024 (La Crónica de Hoy)

Sumido en una crisis que lo ha llevado a desplomarse en las encuestas de preferencias hasta el cuarto lugar en varios estados, el PRI busca replantear su estrategia electoral rumbo a los comicios del 2027 y los presidenciales del 2030 donde ya no apoyará candidaturas surgidas de “inventos” u “ocurrencias”, como ocurrió en los procesos electorales de 2018 y 2024.

Así lo afirmó el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, al referirse a las postulaciones de José Antonio Meade y Xóchitl Gálvez, quienes no eran militantes priistas.

Recordó que en ambos procesos electorales el PRI sufrió contundentes derrotas, por lo que dejó claro que el partido no está dispuesto a repetir ese esquema que los ha llevado a convertirse en la cuarta fuerza en varios estados del país y en el Senado, lo que nunca había pasado.

“Ya nos dieron dos madrizas; una tercera no. Inventos no, porque se va el país entre las patas y se rompe la libertad del régimen democrático. No hay que inventar, hay que ir con los que saben y dar resultados”, sostuvo.

Moreno Cárdenas señaló que antes de definir a un candidato o candidata rumbo a 2030, lo prioritario es construir un gran frente opositor capaz de competir y ganar la Presidencia de la República.

De hecho, el dirigente priista no descartó la posibilidad de buscar la candidatura presidencial y aseguró que la caída de Morena es solo cuestión de tiempo.

“Morena va a caer, se los aseguro”, afirmó.

Subrayó que una candidatura no debe basarse en aspiraciones personales, sino en la capacidad real de ganar una elección.

“Esto no es de querer ser candidato, hay que ganar, y eso se construye. Que me digan que otros son mejores que yo; a las pruebas me remito, empezando por el currículum”, expresó, al recordar que ha sido candidato en 12 ocasiones a distintos cargos de elección popular.

Alejandro Moreno insistió en que el PRI tiene como objetivo regresar al gobierno y que para ello se deberá analizar el contexto político y social del país rumbo a 2030.

“El compromiso es regresar al gobierno. ¿Con quién? Con quien pueda ganarle a Morena. Con inventos y ocurrencias el PRI no va a ir. Yo no voy a hacer eso y el PRI tampoco”, concluyó.