Empresarios y organizaciones civiles piden blindar frontera sur tras choques del narco entre México y Guatemala

Frontera México Guatemala Empresarios y organizaciones civiles de Tapachula. Advierten caída de visitantes, afectaciones económicas y una zona sin control suficiente. (Isabel Mateos Hinojosa)

Luego de los enfrentamientos armados registrados en la frontera entre México y Guatemala dejaron como saldo un civil fallecidos y un millar guatemalteco lesionado, empresarios y organizaciones civiles del sur de Chiapas hicieron un llamamiento a las autoridades federales y estatales para blindar la zona con mayor presencia de fuerzas de seguridad.

El presidente de la organización Pro-centro de comerciantes y empresarios del centro de Tapachula, César García Jiménez, pidió reforzar la vigilancia en la franja fronteriza ante la disputa entre grupos del crimen organizado, situación que ha generado miedo entre la población y ha impactado directamente la economía local.

Señaló que la frontera sur es altamente vulnerable y de fácil acceso, lo que permite el cruce constante de personas y grupos delictivos hacia territorio chiapaneco. Por ello, insistió en la necesidad de mayor presencia militar y federal del lado mexicano.

García Jiménez advirtió que la inseguridad ya provocó una reducción de hasta 30 por ciento en la llegada de visitantes provenientes de Guatemala, un golpe fuerte para los comercios locales, especialmente en diciembre, mes en el que esperaban una recuperación económica.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Abel Méndez Ruiz, expresó su preocupación por lo que calificó como una frontera descuidada y sin autoridad suficiente que garantice la seguridad.

Aseguró que es urgente incrementar los controles, los operativos y la coordinación entre corporaciones para que Tapachula recupere el orden y la estabilidad que tenía en años anteriores.

Por su parte, Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la Asociación Nueva Generación Vinculación Social, exigió una “limpieza” en toda la región del Soconusco hasta la línea fronteriza con Guatemala. Subrayó que se trata de una zona altamente productiva que requiere atención inmediata para proteger a quienes trabajan y generan desarrollo en la región.

El dirigente social consideró necesario abrir mesas de trabajo con las autoridades frente a la situación actual, se requieren menos discursos y más acciones concretas para proteger a la ciudadanía.

Este llamado ocurre tras el enfrentamiento armado reportado el pasado 8 de diciembre en la comunidad de Agua Zarca, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, un hecho atribuido a grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera.

Un día después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que existe intercambio de información con las autoridades guatemaltecas y que se desplegaron unidades del Ejército mexicano en la zona para reforzar la vigilancia y apoyar en labores de reconocimiento.

De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad, en esta región operan al menos dos grupos delictivos: una célula ligada al Cártel de Sinaloa y otra identificada como el Cártel de Chiapas–Guatemala, ambos en disputa por el control territorial.