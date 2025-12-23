Fecha del primer pago de pensión del IMSS e ISSSTE 2026

Pago de Pensión IMSS Conoce qué día depositan la pensión IMSS correspondiente al mes de noviembre. (Pixabay y IMSS)

En visperas de año nuevo, muchos pensionados se preguntarán en que momento de enero caerá el primer pago del año de las pensiones de IMSS e ISSSTE, debido a las fechas decembrinas este se atrasará, pero aquí te diremos cuando puedes retirar tu dinero.

¿Cuales son las fechas de pago?

El primer pago de ambas pensiones esta previsto para el viernes 2 de enero de 2026 con el mismo monto que han manejado en el 2025, no obstante a partir de febrero verán un aumento económico que buscará dar mas dinero a los jubilados.

Este aumento se reflejará en febrero, el ajuste de la pensión es una medida fundamental para la seguridad económica de los adultos mayores, particularmente para quienes se jubilen con la Pensión Minima Garantizada.