Fin a 18 años de huelga: Gobierno federal concreta Plan de Justicia para Cananea

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances del Plan de Justicia para Cananea, una estrategia integral que pone fin a 18 años de huelga minera y atiende los daños sociales y ambientales derivados del derrame en el río Sonora, en un acto que calificó como histórico para el estado.

Durante su intervención en Hermosillo, la funcionaria federal reconoció el trabajo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y destacó que este plan responde a una deuda histórica con los trabajadores mineros y las comunidades afectadas, en cumplimiento de una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Rodríguez informó que, gracias a la coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno de Sonora y la empresa Grupo México, se logró un acuerdo que permitió concluir la huelga de Cananea y avanzar en la restitución de derechos laborales, ambientales y de salud para los habitantes de la región.

El Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social contempla una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos, integrada por una aportación de Grupo México de mil 500 millones de pesos, además de 59 millones depositados previamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 483.6 millones del Gobierno federal y 180 millones del Gobierno de Sonora. Los recursos serán entregados directamente a los trabajadores mineros o a sus viudas, sin intermediarios.

Entre las acciones destacadas se encuentran la construcción de 16 plantas potabilizadoras, el equipamiento de un laboratorio regional de calidad del agua, estaciones de monitoreo en el río Sonora y el fortalecimiento de la justicia ambiental a cargo de la Semarnat y Conagua.

En materia de salud, se anunció la edificación del Hospital Regional de Ures, con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, un centro de salud renal y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, además del mejoramiento de la infraestructura médica por parte del IMSS-Bienestar.

La titular de Gobernación subrayó que el acuerdo fue resultado de una postura firme del Estado mexicano ante el incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa y resaltó que hoy concluye uno de los conflictos laborales más prolongados en la historia del país.

“Con este acuerdo se hace justicia a los trabajadores, a sus familias y a las comunidades afectadas, y se consolida un modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano, donde la justicia social y ambiental son principios rectores”, afirmó.

Rosa Icela Rodríguez agradeció a los trabajadores mineros por no claudicar en su lucha y reconoció la participación de las dependencias federales involucradas, al tiempo que destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para no abandonar a las comunidades de Cananea y del río Sonora.