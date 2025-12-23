Fonacot entrega más de dos millones 100 mil financiamientos y rompe récord

Con solidez financiera, rompe Fonacot récord de colocación de créditos en 2025

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) informó que al cierre de 2025 rompió un récord de colocación de más de 2 millones 100 mil créditos por un monto superior a los 65 mil millones de pesos.

Estas cifras representan el cumplimiento del compromiso social que tiene con las y los trabajadores de México, así lo expresó Coordinador General Comercial delorganismo, Salvador Gazca Herrera al comunicar que esta cifra, además de ser superior a la del año pasado, demuestra la solidez financiera con la que Fonacot termina este ciclo, respondiendo de forma efectiva a las necesidades de financiamiento de las y los trabajadores formales de México.

“Superar la meta de colocación no sólo representa un indicador de crecimiento, sino un reflejo de la responsabilidad que tenemos con ellas y ellos. Seguiremos garantizando productos financieros justos, accesibles y con las mejores condiciones del mercado. Fonacot es, y seguirá siendo, una institución sólida, confiable y especialmente, cercana a la gente”, destacó.

Este año Fonacot realizó una modernización en sus procesos como el nuevo Sistema Institucional de Afiliación (SIA), con el que se agilizó el trámite para los centros de trabajo. Además, se trabajó en el fortalecimiento de la atención en las oficinas, lo que permitió un incremento sostenido en la demanda y autorización de créditos.

Gazca Herrera añadió que cerca del 66 por ciento de los acreditados de Fonacot gana entre uno y dos salarios mínimos, lo que demuestra cómo el Instituto ha cubierto a esa parte de la población que difícilmente puede acceder a un crédito de la banca privada.

Asimismo, enfatizó la firme responsabilidad de Fonacot para trabajar con un enfoque de género. Por ello, informó que en 2025 el Crédito Mujer efectivo, que ofrece una tasa preferencial a las trabajadoras del país, creció de 38 a 41 por ciento, lo que implica que alrededor de 300 mil mujeres más obtuvieron un financiamiento al más bajo costo.