Platillos económicos y de fáciles de preparar para las cenas de las fiestas decembrinas; Profeco

Con el objetivo de que las familias mexicanas puedan celebrar las fiestas decembrinas sin preocuparse por su presupuesto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha puesto a disposición de las y los consumidores tres platillos y algunos otros complementos para las cenas de Navidad y Año Nuevo.

La elección de los platillos se desarrollo con información recopilada mediante la metodología del programa Quién es Quién en los Precios. Y se emplearon datos actualizados acerca de los 206 productos navideños que fueron monitoreados en más de 300 establecimientos de todo el país. Entre los productos se encuentra el pavo, el bacalao, los romeritos, el vino, la sidra, el aceite de oliva, las aceitunas y las frutas secas.

Los tres platillos son elaborados con ingredientes económicos y seleccionados en base a los precios más accesibles que ofrece el mercado. Asimismo, es importante mencionar que rinden para seis porciones.

La propuesta de estas preparaciones, a diferencia de la tercera semana de diciembre del año pasado ha tenido una variación que va de -2.39% a 4.65%. Por ejemplo, en diciembre del 2024 cocinar la pierna de cerdo con puré de papa costaba $511.17 pesos y para año sólo se necesitan $498.94 pesos.

Para la elaboración de dicho platillo se requiere conseguir: pierna de cerdo, chile ancho, chile pasilla, naranja, vinagre de manzana, mantequilla y papa alfa blanca.

El pavo con espagueti es otro de los platillos que comparte la institución. Su preparación en comparación con el año pasado, registra un incremento de apenas 3.85%. En 2024, prepáralo implicó un gasto de $617.65 pesos y este año se puede realizar con $641.42 pesos.

Los ingredientes que se necesitan para este menú son: pasta para sopa, crema, jitomate, pavo, mantequilla, naranja, ajo y vino blanco.

El tercer platillo son los romeritos con camarón, y para su preparación se necesita: romeritos, camarón, mole rojo en pasta, aceite, papa y nopal. Hacer la receta en diciembre del 2024 tuvo un precio de $675.07 pesos y este año costará $706.75.

De igual manera, la Profeco ha incluido una lista de complementos esenciales accesibles a considerar para que las mesas se vean completas y deliciosas: refresco, pan blanco, sidra, papas fritas y similares, aceitunas y queso panela.

A excepción del pan blanco, que registró un incremento de 19.03% respecto del año pasado, ninguno de los otros productos ha incrementado su precio en más de 4.04%.