TikTok, una amenaza a salud con consejos charlatanes; MC lanza iniciativa para regular contenidos

CDMX — TikTok, Instagram y Facebook han permitido que sus usuarios crean que son un consultorio médico y puedan difundir información con ‘consejos’ para la salud, y eso debe frenarse con una reforma contra riesgos incluso de la vida, advierte la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro.

La legisladora por Yucatán enfatiza que en México la conversación sobre salud en plataformas digitales y redes sociales, como TikTok, Instagram, Facebook y análogas, ha derivado en un gran volumen de desinformación, que mezcla datos útiles con afirmaciones engañosas, rumores y consejos sin sustento científico.

Ortega Pacheco anunció este martes que presentará una iniciativa de ley en la que se establece que sólo profesionales de la salud verificados puedan promocionar productos, mostrar leyendas visibles cuando haya afirmaciones de eficacia y seguridad, así como retirar o bloquear de forma expedita contenidos que incumplan estos puntos.

“Se debe trasladar esa normativa a las plataformas digitales y redes sociales, de modo que las plataformas exijan a los creadores de contenido credenciales profesionales y establezcan una verificación de estas, antes de permitirles realizar promoción de productos y servicios de salud, así como la divulgación de información en materia de salud”, expone en su propuesta.

La líderesa parlamentaria dejó en claro que en el paaaís no existe un marco jurídico que regule o establezca un filtro que asegure quienes pueden recomendar o publicitar productos, servicios o métodos de salud, entre otros, y aunque el actual marco normativo mexicano reconoce que la publicidad sanitaria puede afectar la salud pública, y la somete a control y regularización, es necesario trasladar esa normativa a las plataformas digitales y redes sociales.

“Se debe obligar que las plataformas exijan a los creadores de contenido credenciales profesionales y establezcan una verificación de estas, antes de permitirles realizar promoción de productos y servicios de salud, así como la divulgación de información en materia de salud”, enfatizó la legisladora federal.