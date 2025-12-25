Quemaduras aumentan en temporada decembrina: pirotecnia concentra la mayoría de los casos

Fuegos artificiales Festejos (Martín Zetina/Martín Zetina)

La temporada decembrina se ha convertido en uno de los periodos con mayor aumento de lesiones por quemaduras en México, particularmente entre niñas, niños y jóvenes.

El peligro de la pirotecnia

De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), durante los meses de noviembre, diciembre y enero, el 73% de las quemaduras registradas están relacionadas con el uso de pirotecnia.

Este tipo de lesiones suelen ser especialmente graves debido al manejo inadecuado de cohetes y petardos, los cuales pueden provocar daños irreversibles, como la pérdida de extremidades. Estrella Albarrán Suárez, encargada de la titularidad del STCONAPRA, detalló que el 82% de las lesiones por pirotecnia ocurren en las manos, seguidas de afectaciones en el rostro y los ojos.

La funcionaria alertó que incluso se han documentado casos de quemaduras en bebés menores de un año, lo que evidencia el alto nivel de riesgo que representa la manipulación o la simple cercanía con estos artefactos durante celebraciones familiares.

El fuego y otras fuentes de calor

Después de la pirotecnia, la segunda causa de quemaduras en esta época es el fuego directo generado por fogatas, anafres y velas encendidas, especialmente en espacios cerrados o concurridos. Estas lesiones afectan principalmente manos y brazos de personas jóvenes y suelen estar vinculadas a reuniones navideñas y actividades domésticas.

Riesgos eléctricos

A estos riesgos se suman las quemaduras eléctricas ocasionadas por la sobrecarga de extensiones, el uso de luces decorativas defectuosas o la manipulación de instalaciones eléctricas sin el equipo adecuado. Este tipo de lesiones resulta particularmente peligrosa puesto que la corriente eléctrica puede atravesar el cuerpo sin dejar señales visibles en la piel.

Quemaduras: Un problema de salud pública

Por su parte, el médico pediatra Luis Alfredo Reynoso Valverde, adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, señaló que durante la temporada decembrina las quemaduras se convierten en una de las principales causas de atención médica. Indicó que hasta el 85% de los casos atendidos en urgencias durante estas fechas están relacionados con este tipo de lesiones, y de estas principalmente generadas por pirotecnia.

Primeros auxilios ante una quemadura

Liceaga explicó que, ante una quemadura leve, una atención adecuada de primeros auxilios puede evitar complicaciones.

El procedimiento recomendado consiste en retirar a la persona de la fuente de calor, lavar la zona con agua corriente durante 20 minutos y cubrir la herida con una gasa limpia, sin ejercer presión. Subrayó que no se debe aplicar hielo ni remedios caseros como aceite, pasta dental o shampoo.

Si las quemaduras son profundas, afectan el rostro, las extremidades, los genitales o una superficie extensa del cuerpo, es indispensable acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención durante esta temporada, exhortando a madres, padres y personas cuidadoras a supervisar permanentemente a niñas y niños, evitar el uso de pirotecnia, mantener veladoras lejos de materiales inflamables y utilizar de forma responsable las conexiones eléctricas y fuentes de calor.