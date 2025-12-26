Beca Benito Juárez 2026: ¿Cómo checar el estatus? Conoce cómo podrás verificar el estatus de tu beca Benito Juárez este 2026 (Presidencia)

Se acerca el 2026 y la Beca Benito Juárez continúa con la entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios de este programa. Aquí te contamos cómo podrás enterarte de las nuevas fechas de registro, además de conocer el estatus de tu beca.

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” es un programa otorgado por el Gobierno de México para los estudiantes que cursen el bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna escuela pública.

En octubre inició el último período de registro del 2025 de esta beca, con la cual, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este año beneficiaron a 4 millones de estudiantes.

El apoyo consta de un depósito bimestral de $1,900 pesos mexicanos con el objetivo de garantizar que los jóvenes tengan un respaldo económico para continuar y finalizar sus estudios.

Esta ayuda económica se deposita únicamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, las cuales ya están siendo entregadas a algunos estudiantes.

Por lo que, si aún no te han entregado la tuya o quisieras conocer en qué etapa del registro te encuentras, aquí te mostramos cómo conocer tu estatus de la Beca Benito Juárez.

¿Cómo revisar el estatus de la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez ha publicado de qué manera puedes conocer el estatus de tu beca a través de sus oficinas de atención.

Si tienes dudas sobre el estatus de tu beca o quieres conocer cuándo deberás recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, podrás acudir a las oficinas y puntos de atención que el gobierno tiene para ti.

Para ubicar la oficina más cercana a tu domicilio tendrás que acceder al “Buscador de oficinas de atención”. Una vez dentro de la página web, únicamente seleccionarás tu estado y automáticamente podrás conocer los puntos de atención disponibles, junto con su dirección.

Si, por el contrario, no quisieras acudir a las oficinas, también podrás enterarte de la información relacionada con las Becas Benito Juárez mediante sus canales de difusión en WhatsApp.

Ahí tendrás acceso a información sobre fechas y lugares de las Asambleas Informativas, así como la ubicación de oficinas y las entregas de tarjetas.

Hay canales de difusión en WhatsApp por estados, además de uno nacional con información general de la beca. Asimismo, podrás recibir notificaciones solamente siguiendo los canales y activando el ícono de la campanita en la parte de “Notificaciones activas”.

Actualmente continúan las entregas de las tarjetas del Banco del Bienestar para quienes concluyeron su registro en octubre, por lo que deberás estar al pendiente de estos medios de comunicación si eres uno de los beneficiarios y quisieras conocer los requisitos para recogerla.