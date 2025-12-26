CDMX, anfitriona para cerrar 2025 con fiesta récord de “punchis, punchis, punchis”

CDMX — La disco más grande del mundo estará en México, el próximo 31 de diciembre para cerrar 2025, a lo largo nuevamente de Paseo de la Reforma, con DJs de renombre, aunque David Morales, hijo de migrantes mexicanos, aún no figura en la posible lista de los potentes ‘pinchadiscos’, el pionero de este género conocido como el ‘punchis, punchis, punchisa’, el estridente ritmo que libera alegría y estrés.

Para romper récords, los mexicanos se pintan solos, y llamados a la fiesta no se lo piensan, y seguros de ello el gobierno capitalino prepara toda la logística como anfitriona de la fiesta tecno más grande del mundo.

En los próximos días se espera que las autoridades den a conocer el cartel de los DJs invitados a la primera fiesta del país que, por primera vez, gobierna una mujer.

En 2024, la CDMX retumbó al lograr convocar a sonoros exponentes de la música tecno, y este año se ha propuesto superar a los invitados para recibir a 2026.