Celebran senadores programa de inversión en infraestructura para 2026 anunciado por Sheinbaum

El Istmo de Tehuantepec, es uno de los polos de desarrollo que se busca detonar en el próximo año

La Comisión Especial para el Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del Senado, celebró el anuncio realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para poner en marcha el programa de mayor inversión pública para 2026, el cual impulsará de manera decisiva la infraestructura, la economía y el bienestar en varios estados del país, entre ellos, Oaxaca.

El Senador de Oaxaca y presidente de esa comisión, Antonino Morales Toledo, consideró que la coordinación con los gobernadores y la presidenta Sheinbaum será clave para poner en marcha este ambicioso plan de inversión en infraestructura para detonar el potencial económico de varias regiones en el país entre ellos el sureste mexicano.

“La coordinación entre el gobierno de la presidenta Sheinbaum y el del gobernador Salomón Jara Cruz es fundamental. El plan de inversión 2026 nos permitirá acelerar estas obras y detonar el potencial completo de nuestro estado y del Corredor Interoceánico, en beneficio de México y su pueblo”, explicó

Hace unos días, la presidenta Sheinbaum aseguró que 2026 será un año de fuerte impulso a la infraestructura y al crecimiento económico, con la presentación de un programa de mayor inversión pública y mixta que permitirá acelerar obras estratégicas iniciadas este año.

La mandataria explicó que el objetivo es ampliar la inversión en carreteras, energía, aeropuertos y otros proyectos prioritarios como los polos del bienestar, entre ellos el sureste mexicano.

Morales Toledo destacó que este plan, basado en esquemas novedosos de inversión pública y mixta, representa la consolidación del proyecto de transformación que prioriza el desarrollo del sur-sureste mexicano.

“La decisión de la presidenta Sheinbaum confirma que Oaxaca es el corazón del renacimiento económico de México. Con obras como el Corredor Interoceánico, la modernización de nuestra red carretera y las acciones del gobierno estatal, estamos generando prosperidad compartida, empleos y mejorando la vida de millones de familias”, afirmó el Senador Morales Toledo.

El senador morenista enumeró los proyectos transformadores que ya son una realidad en el estado, como la puesta en marcha del tren de pasajeros “El Tehuanito” marca el inicio operativo de este proyecto insignia, que está revitalizando la conectividad y la economía de la región.

Asimismo, explicó, que la reconfiguración de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz avanza con una visión de futuro, incluyendo un proyecto de inversión de más de 16,000 millones de pesos para una planta de cogeneración eficiente, que la convertirá en un centro energético moderno y sustentable.

El legislador federal comentó que con el Plan Carretero “Lázaro Cárdenas del Río, con una inversión federal de casi 6,000 millones de pesos, se modernizan más de 1,000 km de caminos en la Mixteca, mejorando la conectividad y seguridad para millones de habitantes.

Dijo que se avanzará en el Puente Viguera, una obra estratégica de movilidad que contempla dos puentes elevados para descongestionar una de las principales entradas a la capital. Estos proyectos se complementan con el Plan Anti-Baches y otras acciones para mejorar la vialidad urbana.

“Lo que vemos en Oaxaca es el modelo de lo que será el México del futuro: soberanía energética, conectividad logística, justicia social y crecimiento económico desde las bases”, aseveró