Colorantes dañinos para niños: ejemplos que México permite y Europa prohíbe en productos ultraprocesados Estudio muestra que en México hay un mayor uso de colorantes sintéticos en productos ultraprocesados en comparación con Suiza y el Reino Unido (Unsplash)

Un estudio comparó productos ultraprocesados entre México, Suiza y el Reino Unido, encontrando que los productos mexicanos contenían una mayor cantidad de colorantes sintéticos, los cuales son dañinos para niños.

La investigación fue realizada por El Poder del Consumidor, una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es defender los derechos del consumidor.

De acuerdo con El Poder del Consumidor en México, se estima que el 30% de las calorías diarias provienen de productos ultraprocesados y en los niños y niñas el 35%.

Estos productos ultraprocesados utilizan colorantes, saborizantes, edulcorantes y otros aditivos alimentarios, entre los que se encuentran los colorantes sintéticos, los cuales han sido asociados con efectos negativos para la salud, e incluso uno de ellos ha sido categorizado como potencialmente cancerígeno.

En el estudio se analizaron 217 productos para México, 31 para Reino Unido y 27 para Suiza, de los cuales, el 52% de los productos mexicanos contenían colorantes sintéticos o combinaciones de estos con colorantes naturales.

¿Qué son los colorantes sintéticos?

En la publicación del estudio, mencionan que los colorantes alimentarios son usados frecuentemente para mejorar la apariencia, textura, sabor y duración de los productos. Estos pueden dividirse en dos categorías: naturales y artificiales o sintéticos.

Los naturales son derivados de fuentes naturales como vegetales o frutas, mientras que los sintéticos son producidos químicamente en laboratorios.

Dentro de los colorantes sintéticos se encuentran el:

Amarillo 5 (Tartrazina, E102) y Amarillo 6 (Amarillo Ocaso FCF, E110): Utilizados para intensificar el color y hacerlos visualmente más atractivos. No obstante, diferentes estudios han revelado que su consumo puede incrementar la hiperactividad en menores.

Utilizados para intensificar el color y hacerlos visualmente más atractivos. No obstante, diferentes estudios han revelado que su consumo puede incrementar la hiperactividad en menores. Rojo 40 (Allura Rojo AC, E129) y Rojo 3 (Eritrosina, E127): Usados principalmente para mantener colores intensos y brillantes en los productos. A pesar de esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) prohibió el uso del colorante Rojo 3 (eritrosina) por su potencial carcinogenicidad.

Usados principalmente para mantener colores intensos y brillantes en los productos. A pesar de esto, la prohibió el uso del colorante Rojo 3 (eritrosina) por su potencial carcinogenicidad. Caramelo de Clase III y IV: Son utilizados en refrescos de cola, salsas, productos de panadería, licores y algunos lácteos saborizados. Mientras que ha sido clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como un posible carcinógeno.

Son utilizados en refrescos de cola, salsas, productos de panadería, licores y algunos lácteos saborizados. Mientras que ha sido clasificado por la como un posible carcinógeno. Azul 1 (Brillante Azul FCF, E133) y Azul 2 (Indigotina, E132): Estos colorantes se encuentran en productos como refrescos, bebidas saborizadas, caramelos, cereales de caja, postres instantáneos, helados, gomitas, pasteles y gelatinas. Aunque diversas investigaciones sugieren que el Azul 1 podría estar asociado con reacciones alérgicas en personas sensibles, mientras que el Azul 2 ha sido vinculado con efectos desfavorables en estudios con animales.

En el estudio realizado por El Poder del Consumidor en México, los colorantes sintéticos usados más frecuentes fueron el Amarillo 5 y 6, el Rojo 40 y Rojo 3 y el Azul 1 y Azul 2.

Asimismo, destacan mientras que la Unión Europea ha hecho obligatorio el uso de leyendas de advertencia sobre ciertos colorantes sintéticos, en México no están obligados a incluir advertencias sobre sus posibles efectos adversos en la salud.

Comparación de productos ultraprocesados entre México, Suiza y Reino Unido

Dentro de los productos analizados entre los tres paises, se encontró que en México en todos los productos analizados se identificó una alta presencia de colorantes sintéticos, mientras que en Suiza y Reino Unido hubo un uso más, con malimitado mayor presencia de colorantes naturales.

Estos son algunos de los productos que se compararon:

Cereal de Chocolate, marca Kellogg’s : también conocidos como Choco Krispis. En su versión mexicana contiene tres colorantes sintéticos (Rojo 40, Amarillo 6 y Azul 1), la versión suiza no los incluye.

: también conocidos como Choco Krispis. En su versión mexicana contiene tres colorantes sintéticos (Rojo 40, Amarillo 6 y Azul 1), la versión suiza no los incluye. Cereal Trix de Nestlé: en México, la fórmula incluye colorantes sintéticos como Amarillo Ocaso FCF, Azul Brillante FCF y Rojo Allura AC, mientras que la versión europea contiene ingredientes naturales y no adiciona jarabe de glucosa.

en México, la fórmula incluye colorantes sintéticos como Amarillo Ocaso FCF, Azul Brillante FCF y Rojo Allura AC, mientras que la versión europea contiene ingredientes naturales y no adiciona jarabe de glucosa. Doritos Nacho de Sabritas y Doritos Chilli Heatwave de Reino Unido: en ambos, su ingrediente principal es el maíz, acompañado de aceites vegetales y saborizantes. No obstante, la versión mexicana incluye Rojo Allura AC (E129) y Amarillo Ocaso FCF (E110), mientras que los otros utilizan extractos de Páprika y Cúrcuma.