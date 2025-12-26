Inversión Extranjera Directa Turística alcanza los 787.6 mdd durante el tercer trimestre del 2025 (José Betanzos Zárate )

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT) alcanzó un monto de 787.6 millones de dólares durante el tercer trimestre del año.

De acuerdo a los difundido por la Sectur esta cifra representó un incremento de 40.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 561.3 millones de dólares, lo que refleja la solidez y el dinamismo del sector turístico nacional.

Durante este periodo, la inversión dirigida por tipo de actividad destacó en departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería, que concentraron 687.6 millones de dólares, así como a hoteles con otros servicios integrados, con 99.8 millones de dólares. En conjunto, ambos rubros sumaron 787.4 millones de dólares.

“Estos resultados confirman la confianza que existe en México como un destino seguro, competitivo y atractivo para la inversión turística, resultado de una política económica orientada a la estabilidad, impulsada por el Gobierno de México bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en combinación con la riqueza de nuestros destinos y el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y la iniciativa privada”, manifestó Rodríguez Zamora.

La secretaria confirmó que la inversión extranjera en el sector turístico fortalece la infraestructura y la calidad de los servicios además de que impulsa el desarrollo regional, genera bienestar para las comunidades y contribuye a que el turismo siga siendo el sector de las buenas noticias.